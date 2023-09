Faux policier accusé de viols à Cannes: aux assises, les jeunes victimes racontent leur calvaire

Son visage poupin éclaire les écrans de la cour d’assises et contraste avec la noirceur des crimes sexuels dont Mourad Jeridi, 36 ans, est accusé. La blonde Alexia (1), 24 ans, secrétaire, a renoncé à se porter partie civile, fatiguée par une interminable procédure judiciaire depuis sa plainte pour viol en 2019. La présidente Catherine Bonnici l’a fait citer comme témoin.

"J’étais jeune, étudiante. Je venais d’arriver à Nice. Mes parents ne m’aidaient pas beaucoup et de temps en temps, je pratiquais une activité d’escort." Le ton est détaché, badin, le débit rapide comme pour en finir avec cette affaire où elle avoue avoir été "naïve".

Rendez-vous est pris avec un client, à Cannes. Elle s’installe dans la BMW de Mourad Jeridi. "Je le trouvais bizarre, louche, se souvient-elle. Il m’a raconté une histoire comme quoi le préfet avait monté une brigade anti-escort girls. Il m’a parlé d’une amende de 100.000€. Il a ouvert la boîte à gants et m’a dit de regarder: il y avait un pistolet. Il a ajouté: t’es en état d’arrestation mais si tu veux, on peut s’arranger. J’ai commencé à pleurer."

Contraintes et violences

La jeune femme décrit un rapport sexuel contraint et violent sur la banquette arrière. Le client efface les données du téléphone d’Alexia puis l’abandonne à son sort. "Je suis allée me laver et j’ai aussitôt averti la police parce que je pensais que l’un des leurs faisait n’importe quoi." "C’est grâce à votre capacité à vous rendre immédiatement au commissariat qu’on se retrouve aujourd’hui dans cette enceinte de justice", la félicite la présidente.

Deux plaintes précédentes, au scénario similaire, avaient été négligées et classées. Parmi les cinq victimes recensées, Louise s’avance à la barre. Longs cheveux soignés, mains dans le dos, son récit saccadé traduit son stress. Elle pensait échapper à la violence d’un procès d’assises, souhaitait tourner la page mais son témoignage est crucial. Elle était étudiante à l’époque des faits. Orpheline de sa mère, son père la négligeait. "J’avais des difficultés financières. Je pensais que la prostitution était un moyen comme un autre."

"Pas un chantage, un viol"

Son agression remonte à mai 2017 à Mougins. "Il s’est dit haut placé dans la police. Il était énervé et menaçant. Il parlait d’une garde à vue, montrait des menottes, disait qu’il allait me dénoncer à mon père. Je paniquais, j’étais en pleurs. "Ce sera gratuit sinon tu connais les conséquences, m’a-t-il prévenu. J’étais sous le choc." Deux ans plus tard, alors que la police cannoise lance un appel à victimes, Louise, aujourd’hui épanouie dans sa vie professionnelle, décide de déposer plainte. Elle vit l’enquête comme "un long chemin de croix". Elle a fini, comme Alexia, à renoncer à se constituer partie civile au contraire de deux autres jeunes femmes qui elles aussi accablent Mourad Jeridi. Une cinquième plaignante a disparu sans laisser d’adresse. "Pendant l’instruction, j’ai compris que je n’avais pas été victime que d’un chantage mais bien d’un viol", confie Louise à la Cour et aux jurés. Le verdict est attendu lundi.

(1) Les prénoms ont été modifiés.