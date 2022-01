Face à l'interdiction de vendre du "cannabis light", un revendeur de CBD d'Antibes attaque l’État

Depuis le 31 décembre, un arrêté interdit la vente et la consommation de feuilles et de fleurs chargées en cannabidiol (CBD), la molécule non psychotrope du cannabis, en France.

Lundi matin à Nice, où ce marché de ce "cannabis light" aussi appelé "chanvre du bien-être" fleurit, tout le monde en parlait. Sous cape. Mais pas officiellement. " C’est comme retirer tout l’alcool des rayons d’un coup, c’est pas possible", "ça va nous tuer", "ça va alimenter un nouveau trafic…", maugréaient des détaillants.

Franckie Rugolo, lui, parle. À visage découvert. Et monte au créneau. "C’est catastrophique", s’insurge-t-il. Cet Antibois a créé la marque "CBD Shop" en 2013 et a franchisé, depuis, 106 boutiques en France, dont une quinzaine sur la Côte d’Azur.

"Une vague de fermetures"

Il "ne vend aucun produit pour fumer, pas de feuilles, pas de bang, c’est un choix". Il n’empêche, explique-t-il, " la fleur, le seul produit à infuser, c’est 85% de nos ventes. Si on doit arrêter, c’est 150 salariés et autant de familles qui se retrouveront sur le carreau".

Il prédit "une vague de fermetures de magasins, certains n’ont pas les reins assez solides". Et de poursuivre: "On nous dit: « Que vont faire les dealers?" ou alors que les autorités ne peuvent pas mesurer le taux de THC [qui doit être inférieur 0,3%, Ndlr], alors que des appareils de mesure existent en Suisse, ça suffit! On a l’impression qu’on veut acheter la paix sociale. Mais, nous, on vend un produit légal, de bien-être et on ne veut pas fermer boutique! »

"Une condamnation à mort"

Alors il attaque " cet arrêté abusif qui ne respecte pas la primauté du règlement européen [l’UE, elle, autorise cette vente et cette consommation, Ndlr]".

Son conseil, Veronica Vecchioni, doit déposer mardi une requête devant la commission européenne.

"C’est une honte que l’on puisse bafouer les principes économiques de l’Europe comme cela! Avec cet arrêté, la France viole le principe de libre-circulation. En Italie, en Belgique, en Espagne, on a des gens qui ont le droit de vendre mais pas en France?", plaide l’avocate au barreau de Nice. "Ces entrepreneurs se positionnent depuis le début sur une activité légale et ils ont créé des emplois en temps de crise. Cet arrêté est une condamnation à mort."