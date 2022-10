Excédée par le bruit des cloches, elle menace de mettre le feu à l'église en pleine messe

Pour cette étudiante de 24 ans résidant à Montpellier, ne pas être en mesure de dormir et être réveillée, ou a minima dérangée, par les cloches chaque matin constituait apparemment une épreuve insurmontable.

Excédée par le bruit régulier des cloches d'une église du centre-ville de la préfecture de l'Hérault, elle s'était plainte à deux reprises auprès de la paroisse, pour les faire cesser. Sans succès.

Problème, la troisième fois, elle s'est montrée plus vindicative et a débarqué en pleine messe dominicale, menaçant le prêtre et les fidèles présents ce jour-là de mettre le feu à l'église si elle n'obtenait pas gain de cause.

Devant cette violence soudaine, ledit prêtre a décidé d'appeler la police, qui a interpellé la virulente étudiante.

La jeune femme a été condamnée par le tribunal de Montpellier... à ne plus entrer dans l'église Saint François d'Assise.