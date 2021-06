Euphoriques après la victoire des Bleus ils dégradent un véhicule, des supporters condamnés à Nice

Clément, Mohamed et Enzo, tous moins de 30 ans, sont montés sur le capot puis sur le toit de la voiture de l’infortunée Laure, jeune barmaid qui venait de terminer son travail. "Je ne savais comment réagir. J’étais terrorisée. Je ne pouvais ni avancer ni reculer. C’était assez effrayant", témoigne la jeune femme. Sa voiture venait de sortir du contrôle technique. Le devis de réparation de la carrosserie s’élève à 1.400 euros.

Déjà sous contrôle judiciaire

La fine équipe de supporters se retrouve penaude face au tribunal correctionnel dans le cadre d’une comparution immédiate. Deux d’entre eux (Mohamed et Enzo) sont déjà sous contrôle judiciaire et n’ont cessé, en 2020, de se faire remarquer défavorablement. Ils ont d’ailleurs tous deux été placés trois mois en détention provisoire et ne sont plus accessibles à une peine avec sursis.

Clément, un plombier varois aux revenus confortables, Enzo, titulaire d’un CAP de climatiseur et Mohamed, médiateur dans un quartier difficile, disent s’être laissés griser en cette soirée victorieuse. Au point de sauter à pieds joints sur la voiture de la jeune femme qui, en klaxonnant, s’est retrouvée involontairement mêlée à la folie collective.

"Je m’excuse. Je suis prêt à payer les dégâts. J’avais bu, ce n’est pas une excuse", bafouille Enzo, dans sa tenue de footballeur. "Je ne sais pas ce qui m’a pris", reconnaît Clément. Mohamed le promet: "Je rembourserai. Ce que j’ai fait est vraiment idiot."

Condamnés à rembourser

Le président Edouard Levrault s’étonne de l’inconséquence de deux des prévenus qui, sortis depuis peu de trois mois de détention provisoire dans le cadre d’une enquête pour vol, se font à nouveau remarquer: "Je comprends la joie de la victoire mais le risque d’une nouvelle incarcération n’est-il pas dissuasif? Avez-vous pensé à ce que Madame pouvait ressentir dans son véhicule."



Le tribunal s’inquiète des matches à venir. La procureure Joëlle Casanova trouve le comportement des prévenus "inadmissible" et demande contre Mohamed et Enzo six mois de prison dont quatre avec sursis et 105 heures d’intérêt général.

En défense Me Hadad, Me Rugo et Me Février plaident tour à tour "l’effet de foule", "la bêtise", "l’euphorie d’une jeunesse qui sort de dix-huit mois difficiles".

Le tribunal s’est montré compréhensif. Pour avoir pris la Peugeot 207 pour un trampoline, les supporters se voient infliger 1.000 euros d’amende avec sursis. Ils devront rembourser solidairement leur victime soit 1.700 euros.