Bracelet anti-rapprochement, mesures d'urgence en 24 heures... ce qu'il faut retenir des actions contre les violences intrafamiliales annoncées par Eric Dupond-Moretti

Bracelet antirapprochement 5G, ordonnances prises en 24 heures, voilà ce qu'il faut retenir du point presse tenu par le ministre de la justice ce lundi matin, et les différentes annonces qui ont été faites par le garde des Sceaux.

Création d'un pôle Violences intrafamiliales

En matière de traitement juridique des violences intrafamiliales, le traitement juridique est souvent soumis au feu des critiques. Lenteur, manque d'efficacité, inadapté en somme. Eric Dupond-Moretti a ainsi annoncé: "la création d'un pôle violence intrafamiliales (V.I.F.), un pôle V.I.F. dans tous les tribunaux, dans toutes les juridictions de France."

Pour une meilleure organisation, seront prévus "un coordonnateur au parquet, un coordonnateur au siège, avec ces magistrats référents, avec des assistants de justice, des contractuels attachés de justice dédiés", a-t-il détaillé. Des perspectives, en matière d'attachés de justice "en adéquation avec la loi programmation prochainement présentée", a également précisé le ministre.

Une organisation revue

D'un point de vue organisationnel, le garde des Sceaux a prévu du changement. Des audiences spécialisées seront ainsi créées dans chaque tribunal judiciaire, avec à la clé la création d'une formation et d'une habilitation V.I.F.

Des procédures accélérées

Outre le développement d'un tout nouveau bracelet anti-rapprochement, plus efficace grâce à la 5G, Eric-Dupond-Moretti a pointé du doigt la nécessaire accélération des délais en la matière. Ainsi, une "ordonnance de protection dans l'urgence sera prise dans un délai de 24 heures, confirmée dans un délai de 6 jours et s'exercera ensuite le contradictoire indispensable à la légalité de cette nouvelle mesure" précise le garde des Sceaux.

Avant de conclure: "nous avons véritablement l'espérance d'être beaucoup plus efficaces. On ne peut pas accepter ces violences, ces meurtres familiaux sans réagir. Nous avons déjà beaucoup fait et nous avons encore beaucoup à faire (...) pour progresser encore et encore dans la lutte intrafamiliale."