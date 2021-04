Entretien avec Robert Gelli, Secrétaire d’Etat à la justice monégasque, qui fait le bilan de ses dix-huit mois de poste.

Plus de transparence dans la nomination des magistrats. Et concernant la déontologie?

Nous avons créé des Codes de déontologie. Et nous ne nous sommes pas contentés des textes, nous avons aussi fait de la formation sur ces questions d’éthique. À la demande du Greco, j’ai aussi mis en place une déclaration des activités parallèles que peuvent avoir les magistrats, afin de vérifier qu’il n’y ait pas d’incompatibilité avec la fonction. Enfin, nous avons modifié la loi sur le pouvoir du directeur des Services judiciaires en matière d’action publique vis-à-vis du procureur général: désormais il ne peut donner au procureur général que des instructions positives de poursuite qui doivent être motivées et versées au dossier.

La justice à Monaco bouge donc ses lignes. Tout cela œuvre pour l’indépendance et l’éthique?

Absolument. Indépendance en renforçant le pouvoir du Haut conseil de la magistrature et en encadrant les instructions du directeur des Services judiciaires. Et éthique en développant les Codes de déontologie et des formations.

"Il n’y a pas assez de magistrats monégasques"

Vous avez voulu organiser à Monaco un concours d’accès pour les magistrats monégasques. Pour quelles raisons?

Il y a 32 magistrats en Principauté dont 19 Français. Ces magistrats dits détachés sont nécessaires de par l’exiguïté du territoire car un magistrat monégasque peut très vite se trouver face à une affaire qui implique quelqu’un qu’il connaît et ça pose justement un problème d’éthique. Mais il n’y a pas assez de magistrats monégasques. Ce que je souhaiterais, c’est parvenir à 50/50. Mais comme depuis dix ans, il n’y avait pas de concours d’accès à la magistrature, le renouvellement des magistrats monégasques a pris de retard.

Quel a été le résultat?

J’avais ouvert deux postes mais un seul a été admis. Ce Monégasque va faire toute sa formation à l’école nationale de la magistrature française. Il sera intégré à la promotion d’avril dans quelques jours puis à l’issue de sa formation il sera nommé dans deux ans comme magistrat à Monaco. Et je vais relancer un nouveau concours pour recruter un deuxième magistrat monégasque.

Vous avez aussi le projet de monter un institut de formation aux professions judiciaires.

Oui, ce sera effectif dans quelques semaines. Le concours a montré des lacunes chez les candidats par rapport aux spécificités monégasques. Il était donc indispensable de répondre à cela. En plus de la préparation aux examens, cet institut aura aussi une mission de formation continue, spécifique à Monaco, des professions judiciaires, notamment pour se former aux nouvelles lois monégasques. Il assurera aussi la diffusion et la promotion de la jurisprudence et de la doctrine monégasques. Mais la priorité reste la formation au concours de magistrats et à l’examen d’avocat. J’ai pris attache avec la faculté de Nice, on va venir en complément. La formation sera aussi assurée par des professionnels de Monaco comme des magistrats et des constitutionnels.