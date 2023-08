Il avait pris un enfant en otage avec un cutter: un homme condamné ce mercredi à Nice

À la barre, Nicolas L., visage coupé à la serpe, parle très lentement. D’un calme olympien, il répond aux questions de la présidente du tribunal, Marion Menot. Bras croisés dans le dos et yeux hagards, le prévenu ne nie rien. Il avait déjà reconnu les faits lors de sa garde à vue.

Le 11 juillet dernier, vers 16 heures, sur la plage publique de Beau Rivage sur la Promenade des Anglais à Nice, Nicolas L. a pris en otage un enfant de 9 ans. Lui a placé un cutter sur le cou, sous les yeux de sa mère et d’autres membres de sa famille. Avant d’être neutralisé et plaqué au sol par un témoin alerté par les cris de la maman. Le petit garçon n’avait pas été blessé: la lame du cutter n’était pas sortie. Nicola L., 40 ans, tenait d’étranges propos, décousus: " Vous ne comprenez pas, c’est les réseaux sociaux, je suis là pour rétablir la communication". Des propos confus et insensés qu’il a réitérés lors de sa garde à vue. Et encore, hier, devant le tribunal correctionnel de Nice devant lequel il comparaissait libre.

Lettres à Macron, aux familles royales, à Trump

Tout serait parti d’une affaire de portefeuille perdu ou volé. Nicolas L. qui habite en Moselle, se serait retrouvé sans papiers et sans possibilité de retirer de l’argent. "Il faisait chaud, il faisait lourd", articule-t-il péniblement. "Et je voulais passer sur les réseaux sociaux", ajoute le prévenu à la frêle silhouette qui a été interné trois semaines dans le passé.

Marion Menot, sourcils froncés, évoque moult courriers retrouvés dans son sac à dos: à destination des médias, des ambassades. Mais aussi à des familles royales ou encore à Macron et Trump. Des lettres manuscrites sans queue ni tête dans lesquels il cite la Bible et le Coran et où il évoque, déjà, une prise d’otage. "Mais qu’est-ce que c’est que ce charabia?", demande la présidente qui essaie de comprendre si, face au tribunal, se tient un déséquilibré ou quelqu’un en pleine possession de ses moyens. Un vrai dilemme. Pourtant un expert a tranché: Nicolas L. a une tendance schizotypique, rien d’autre. Le procureur avait, cependant, demandé une analyse psychiatrique plus poussée. Elle n’a pas pu être réalisée.

"Ça vous fascine les tueurs de masse?"

La présidente Menot enchaîne sur des recherches retrouvées dans l’un de ses téléphones. Nicolas L. s’est renseigné sur les tueries de masse, sur l’attentat du Bataclan, sur les criminels qui ont fait le plus de victimes dans le monde, sur les cutters. "Ça vous fascine les tueurs de masse?", interroge le tribunal. "C’était pour dénoncer l’insécurité, pour alerter sur la décadence du système", répond le prévenu, de plus en plus incohérent, tendance complotiste.

"Les faits sont d’une extrême gravité", n’a cessé de marteler le parquet dans son réquisitoire. Karina Garcia estime que les violences, les menaces de crimes, la tentative d’enlèvement, pour lesquels le quadragénaire était renvoyé devant le tribunal, sont bien caractérisées. Et de réclamer une peine de trois ans de prison assortie d’un sursis probatoire d’un an. "La prison n’est pas la solution, cela ne ferait qu’accentuer ses troubles. Il a besoin de soins, pas d’être incarcéré", plaide, de son côté, l’avocate du prévenu. En vain. Le tribunal décide d’envoyer Nicolas L. derrière les barreaux pour deux ans, assorti d’un sursis probatoire d’un an, avec mandat de dépôt à la barre. Et, surtout, une obligation de soins. Posément et très pédagogue, Marion Menot insiste: "Ce qui paraît indispensable au tribunal c’est vraiment que vous vous fassiez soigner".