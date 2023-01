En prison pour vol par escalade à Monaco, le détenu surnommé Spiderman condamné à trois mois de plus pour violences

On pourrait le croire facétieux à voir sa manière de s’exprimer avec un large sourire, depuis le box, pour s’adresser au tribunal. Pourtant, ce détenu, dont la justice a accolé le sobriquet "Spiderman" - en référence apparente aux méthodes acrobatiques du héros imaginaire du scénariste Stan Lee et du dessinateur Steve Ditko - n’a rien des capacités du personnage de Comics (BD).

Une centaine d’incidents à son actif

D’emblée, à l’audience, le président Florestan Bellinzona (Assesseurs : Geneviève Vallar et Franck Vouaux) cadre le prévenu. "Vous causez des incidents régulièrement. Quand les gardiens viennent vous chercher en cellule pour le temps de promenade, cela commence mal. Vous sortez torse nu et le tee-shirt sur la tête. Puis la situation se tend: vous crachez sur deux surveillants. On vous ramène en prison et vous ne voulez pas rentrer. Vous crachez à nouveau et vous donnez des coups de poing. Votre attitude agressive est inacceptable."

Le détenu estime subir un harcèlement psychologique par le biais de brimades. Le magistrat réfute toute contrainte morale exercée depuis l’incarcération. "On n’est pas loin d’une centaine d’incidents à votre actif… Vous vous plaignez des conditions de détention. C’est bien parce que vous ne respectez pas le règlement que vous vous êtes retrouvé isolé en cellule." Alors le détenu de 32 ans dévie sur les raisons de son comportement: "J’ai ôté mon tee-shirt afin de couvrir ma vue. J’ai un problème aux yeux".

"Vous êtes coutumier de ce genre d’incidents, rappelle le président. Les gardiens ont été obligés de vous pousser pour que vous réintégriez votre cellule. Vous êtes allé voir un médecin parce que vous aviez déclaré avoir été battu. Aucune trace de coup n’a été relevée. Vous refusez d’être fouillé? C’est une mesure de sécurité qui s’applique à tous les codétenus."

"Les méthodes d’interrogation pratiquées sont utilisées à Cuba", a lâché par dépit l’homme incarcéré. Le parquet est révolté d’entendre que la Principauté le soumet à un régime pénitentiaire pénible !

"Depuis le début de son arrestation, note le premier substitut Valérie Sagné. Cet homme se considère visé par un complot où des traces d’ADN auraient été déposées afin de l’écarter de découvertes d’expériences scientifiques majeures ! Or, il rend le quotidien en détention impossible. Systématiquement, il veut être seul pendant les séances sportives ou sous la douche. On a tout fait pour trouver un interprète dans sa langue d’origine et aujourd’hui il s’exprime en anglais. En fait, il veut apparaître pénible et insupportable afin que l’on s’inquiète d’un éventuel trouble mental."

La parquetière imagine très bien cette stratégie à développer des théories pathogènes pour feindre la démence et défend les agents pénitentiaires "qui ne sont pas payés pour être humiliés". Il est requis trois mois de prison ferme.

Avant de se retirer pour délibérer, le président du tribunal a conseillé au détenu: "Si vous vous considérez la victime de mauvais traitements, de harcèlement et de tortures, prenez un avocat et saisissez la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Les responsables seront punis. Actuellement vous purgez une peine de prison pour vols. On vous malmènerait pour vous faire avouer quoi?"

Le tribunal suivra les réquisitions du ministère public.