En désaccord sur la date du baptême, il agresse la mère de son enfant : un Monégasque condamné

À la barre, d’une part, le prévenu décrit son comportement acceptable d’homme empathique. D’autre part, la victime dénonce l’agression vécue dans son contexte intime.

Il s’agit de deux concubins quinquagénaires, jadis unis par une liaison sentimentale mais surtout charnelle. Ils ont eu un enfant.

Des scénarios

qui divergent

La venue au monde du nouveau-né dans un milieu très bourgeois devait être célébrée par une fête baptismale. À force d’épiloguer sur le jour de la cérémonie religieuse, le débat s’envenime. Ce 15 juin 2020, le père, installé à Monaco, laisse exploser sa colère. Il saisit la mère par le bras et la jette manu militari hors de l’appartement.

La manière forte de cette expulsion est commentée à l’audience par la plaignante. "J’ai été blessée! De gros hématomes et plusieurs traumatismes ont entraîné une ITT de dix jours. Je maintiens qu’il m’a donné un coup. Ce n’est pas un mauvais bougre, mais il est incohérent et souvent sur le ton de la protestation. Il a besoin de soins psychologiques. Il verse une pension alimentaire mensuelle de 2.300 euros. La justice avait jugé qu’il en avait la capacité financière. Mais en tant que partie civile, je ne veux pas d’argent. Juste l’euro symbolique."

Le président Florestan Bellinzona s’enquiert aussitôt de la version du prévenu. Le scénario est tout autre. "J’ai juste mis madame dehors, sans la frapper, à cause du désaccord sur la date du baptême."

Puis, il confesse sa faiblesse, son désir le jour où il avait rencontré la victime: "Son erreur…" Le magistrat ne tient pas compte de l’écart passionnel. Il s’intéresse beaucoup plus aux revenus de l’intéressé. "Ils sont très bas à cause de la pandémie", assure le consultant financier. Le président insistera plusieurs fois pour avoir finalement un budget minimal chiffré: 10.000 euros par mois.

Amende et euro symbolique

Pour châtier au plus juste le prévenu, le premier substitut Julien Pronier s’intéresse plus particulièrement à des photographies. "La blessure apparaît importante et ces clichés ne montrent pas une personne dans une logique d’apaisement. Le geste est violent et cet homme en a conscience. Les textos les objectivent. Les services de police ont stigmatisé la rencontre entre ces deux personnages. Condamnez monsieur à une peine avec une épée de Damoclès."

En bonne dialecticienne, Me Pierre-Anne Noghes-Dumonceau choisit ses arguments afin de convaincre sur la liaison fatale de son client. "Céder aux avances de la victime… Quelques mois plus tard, elle lui apprenait qu’elle était enceinte. Lui va reconnaître tout de suite l’enfant. Mais madame ne parvient toujours pas à son objectif: l’épouser. Elle fait vivre un véritable cauchemar au prévenu. Les photos? L’hématome est sujet à caution. Ce ne sont pas des traces de doigts qui ont frappé. On dirait plutôt un objet. Elles ne sont pas datées, tout comme le certificat médical! Les voisins? Ils n’ont rien entendu! On peut légitimement se poser des questions. Le doute doit bénéficier à mon client: la relaxe!"

Le tribunal a prononcé une peine d’amende de 1.000 euros et l’euro symbolique pour la partie civile.