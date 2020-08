"Elle m'a traité de clochard": ivre, il exhibe son sexe et menace de mort la gérante d'un magasin à Antibes

Il était entré dans son magasin avenue Amiral Courbet à Juan-les-Pins, vers 13h20 le 17 août dernier. Passablement éméché, ce vieil ami du père de la gérante a une requête à lui soumettre, pouvoir consulter son compte en banque sur l'ordinateur.

Ce qu'elle accepte de mauvaise grâce, un peu sous la contrainte d'un individu particulièrement agressif.

Hervé, un Sénégalais de 54 ans s'installe donc dans un canapé de la boutique et une fois sa consultation terminée, devient de plus en plus véhément. Il va même jusqu’à baisser son bermuda à plusieurs reprises et montrant ses parties génitales, simule un acte sexuel devant la jeune femme épouvantée.

Il tient des propos peu compréhensibles et menace de mort la jeune femme qui appelle les services de police. Ceux-ci interviennent et font face à un individu qui se débat. Toute une journée en cellule de dégrisement suffira à peine à le ramener à la raison.

En comparution immédiate mercredi devant le tribunal correctionnel de Grasse, Hervé avoue avoir bu trente bières de 50 centilitres: "C'est l'alcool, je ne me souviens de rien, j'avais beaucoup bu".

La présidente l’interroge: "Mais vous souvenez-vous avoir outragé les policiers en traitant les fonctionnaires de "sale pu…, t'es pas belle. Et toi si je te retrouve je te fracasse." Et la jeune femme du magasin, vous l'avez aussi menacée!"

"En récidive avec 7 litres de bière"

Désignant la victime présente à l’audience, l’intéressé s’exprime: "Je connais cette fille depuis qu'elle a l'âge de cinq ans. Elle m'a traité de clochard!"

Poursuivi pour exhibition sexuelle, outrage, menace de crime, l'individu en récidive cumule les allers retours en prison avec sept mentions à son casier judiciaires pour des faits identiques.

Père de trois enfants, lui-même hébergé en foyer, il vient à peine de sortir de prison après un séjour carcéral de quinze mois, ce que ne manquera pas de révéler le procureur de la République qui requiert douze mois de prison avec mandat de dépôt: "Il a ingurgité sept litres de bière et se trouve en récidive."

Aux intérêts du prévenu Me Camille Lesur Floreani plaide une addiction à l'alcool de son client, "une véritable maladie qui le ronge. Il ne tenait pas des propos cohérents. Il n'avait d'ailleurs pas l'intention d'agresser la jeune fille."

Le tribunal reconnaîtra Hervé coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamnera à dix-huit mois de prison dont six avec sursis probatoire pendant deux ans et mandat de dépôt.