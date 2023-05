Elle fête son anniversaire à Monaco puis reprend le volant en état d'ébriété: une quinquagénaire italienne condamnée

Ivresse, vitesse, faiblesse, maladresse, transgresse… sont des mots peu appréciés par le tribunal correctionnel de Monaco et sujets à la contrainte pénale. Une quinquagénaire italienne a été obligée à se soumettre aux paiements d’amende et de contraventions pour un total de 1 190 euros. La conductrice devra également respecter une interdiction de conduire pendant deux mois en Principauté. Pourtant, son alcoolisation n’avait rien d’exceptionnel avec un taux de 0,49 mg/l (délit à partir de 0,40 mg/l).

Il semble toutefois que la formation collégiale, présidée par Florestan Bellinzona, entouré des assesseurs Alexia Brianti et Sandrine Ladegaillerie, a pris en compte la conduite inadaptée de sa Porsche après avoir fêté à grandes gorgées de champagne son anniversaire le 13 octobre dernier.

"Vous rouliez avec votre bolide sur la dorsale à vive allure, commente le président. Vous coupez la route à une voiture, vous franchissez la ligne blanche. Vous êtes interceptée par les policiers et quand on vous ramène à la Sûreté publique vous êtes alcoolisée. Votre comportement démontre la plus grande imprudence et vous ne respectez pas les règles de sécurité routière."

"Un comportement inacceptable"

À la barre, la conseillère en tourisme événementiel a un air apeuré et apporte pour seule réponse le festoiement de son anniversaire où elle s’est attardée à sabler le champagne. Mais les bulles n’ont pas bonne presse pour le substitut Maxime Maillet qui fait référence au grave accident survenu dans une affaire précédente. "L’exploitation de la vidéosurveillance urbaine et la vigilance des policiers dans un véhicule banalisé ont démontré le comportement inacceptable de la prévenue. Outre les infractions reprochées, Madame marque un arrêt sur la voie sans prêter attention à la circulation. Puis repart, comme si elle était seule. Je signale enfin sa façon d’être réticente sur ses annonces de salaires : elle ne gagnerait plus rien depuis la pandémie du Covid."

Le parquetier, sans le dévoiler, imagine un rapprochement avec le véhicule haut de gamme, dont les principaux propriétaires jouissent d’un haut revenu. Car une Porsche est estimée "en moyenne à quelque 60 000 euros".

Dans sa plaidoirie, Me Franck Michel a fait uniquement part de la contrition de sa cliente. "Les faits ne sont pas contestés et la prévenue devant vous est gênée de comparaître pour la première fois. Soyez conciliants ! Le jour de l’infraction Madame fêtait sa première année de quinquagénaire. Certes, dans ces moments propices à la réjouissance, elle a bu un peu trop de champagne et elle a surestimé sa possibilité de prendre le volant. Comme il n’y a eu aucune conséquence, limité votre peine à un avertissement."

Le tribunal a condamné la conductrice à 1 000 euros d’amende pour le délit, deux mois d’interdiction de conduire en Principauté et 190 euros pour les trois contraventions.