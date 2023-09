Elle élevait des chiots dans une voiture avant de les revendre sur Internet, une femme condamnée à de la prison à Nice

Un passant de la rue Dante, à Nice, avait été intrigué. En février dernier, il avait constaté que des chiots étaient enfermés dans une cage à l’arrière d’un Renault espace stationné rue Dante, à Nice. La police municipale s’est déplacée. Une grosse couverture rouge peinait à masquer l’intérieur du véhicule.

Deux chiots bichon de deux mois et demi se trouvaient dans une cage. Le lendemain, même situation. La propriétaire, Nadine (1), a été interpellée.

La femme, de 71 ans, exerçait la fonction d’éleveuse canine depuis 2007. Une odeur pestilentielle se dégageait du véhicule. Une fouille a permis de découvrir un bric-à-brac insalubre, des déchets en composition dans un sac, des excréments et de l’urine jusque sur le levier de vitesse. Pas d’eau, pas de nourriture.

Nadine comparaissait ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Nice pour mauvais traitements sur animaux, escroquerie et importation illégale. Il s’avérera en effet que les chiots provenaient de Tunisie et n’ont été ni vaccinés, ni pucés. Un vétérinaire, sollicité par la justice, décrira des chiots atteints de la gale et d’une parasitose interne.

Des chiots revendus sur Le Bon Coin

L’éleveuse revendait ses chiots sur le Bon Coin. Un précédent acheteur, auquel il a été demandé de payer en cash, a d’ailleurs déposé plainte pour escroquerie après s’être fait vendre un chiot de la même portée. La Société protectrice des animaux était partie civile au procès.

Entendue par le président du tribunal, Édouard Levrault, la prévenue a fini par admettre que les chiots restaient dans le coffre de "20h-21h" à 14 heures le lendemain. Elle affirme - et un témoin l’a constaté – qu’elle s’y rendait chaque matin vers 6 heures pour faire tourner le moteur durant une heure. Et qu’elle emmenait les chiots à la plage l’après-midi et ouvrait les caisses pour qu’ils se dégourdissent les pattes.

"Dans ce dossier, beaucoup de gens mentent"

La prévenue dément qu’il n’y avait ni eau ni nourriture. "Dans ce dossier, beaucoup de gens mentent", affirment-elles, incluant les policiers dans le lot. Autant dire que l’argumentaire n’est pas très bien passé.

Elle a mis en avant son passé d’éleveuse et les prix récoltés lors de concours de beauté canins. Problème : elle est désormais SDF et, ne semble plus en mesure d’élever dignement des animaux.

La procureure de la République a souligné la maltraitance, l’escroquerie et démontré l’importation illégale des chiots depuis la Tunisie. Elle a réclamé un an avec sursis et interdiction d’exercer la fonction d’éleveuse.

Me Benjamin Taïeb, avocat pénalistte niçois de la prévenue, a souligné la détresse de sa cliente, sa grande précarité financière. "Elle est sortie de garde à vue sans son véhicule, sans la somme d’argent qu’elle avait sur elle, sans domicile donc." Il a évoqué les "fantasmes" autour du dossier, rappelant que le vétérinaire, s’il avait bien constaté les maladies, avait indiqué qu’il n’avait pas constaté de signes de maltraitance.

Le tribunal a en partie entendu sa plaidoirie. Il a condamné la prévenue à six mois avec sursis simple pour maltraitance, escroquerie et introduction illégale d’animaux sur le territoire français.

Mais aussi à une interdiction d’exercer comme éleveuse pendant 5 ans, 250 euros d’amende pour mauvais traitement et 1000 euros à verser à la SPA, partie civile.