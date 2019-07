Elle défonce la barrière automatique en voulant sortir du parking après une soirée arrosée

La moindre fête doit-elle céder obligatoirement à la prise excessive de boissons pour aboutir à l’exaltation des sentiments? La joie obéirait-elle immanquablement au nombre de verres ingurgités? Cela reste problématique.

Dès lors, il paraît difficile pour la justice et les services de sécurité d’inciter jeunes et adultes, hommes et femmes, à boire avec modération dans une société où l’alcool doit couler à flots pour être synonyme de crédibilité. Mais attention à la répression!

Au-delà de deux verres, c’est la comparution assurée devant le tribunal correctionnel. Voire sa présence dans le box, menotté, à l’audience de flagrance, à partir de 1 mg/l !

Le 16 mars 2019, vers 5 heures, une Fiat 500 quitte le parking Antoine-Ier, sur le port Hercule, sans s’acquitter du paiement.

Évidemment, comme l’ouverture de la barrière amovible est commandée par l’introduction du ticket validé, la conductrice, une croupière résidant à Montauroux, a brisé l’obstacle autorisant la sortie des véhicules en règle.

À l’audience, la jeune femme de 20 ans a reconnu les faits. Elle avait passé la soirée au port et enchaîné les verres de bière, vodka, champagne...

Pour le ministère public, la prévenue avait pris la mauvaise décision. Quand on fait la fête, on évite d’utiliser son véhicule pour d’éventuels déplacements. Les 800 euros d’amende requis sont confirmés par le tribunal.

*Audience présidée par Jérôme Fougeras Lavergnolle; procureur: Alexia Brianti; assesseurs: Françoise Dornier et Adrien Candau.