Elle avait détourné 1.405 chèques et peine à rembourser son patron: une comptable à nouveau devant le tribunal

C’était une comptable modèle quand son patron l’avait embauché le 27 novembre 2009. Elle avait la totale confiance de son employeur jusqu’aux vacances de l’été 2013 où il a découvert avec stupeur des détournements: 1.405 de chèques avaient été encaissés sur le propre compte bancaire de cette Mauricienne. Soit un préjudice de 120.000 euros.

Condamnée à huit mois avec sursis en 2016

Convoquée, elle avait avoué ses méfaits. Son licenciement avait suivi en fin d’année. En décembre 2016, devant le tribunal correctionnel, la prévenue évoquait la séparation de son couple responsable. Comme l’argent venait vite à manquer avec un seul salaire, elle se transformait en redoutable prédatrice financière.

Condamnée à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et le placement sous le régime de la liberté d’épreuve pendant cinq ans cette femme, la trentaine aux moments des faits, s’engageait à rembourser les sommes détournées. Mais à l’audience le compte n’y est pas: à peine 1.500€ euros avaient été versés!

"On perd votre trace"

"Vous n’avez pas tenu vos engagements, a constaté le président Florestan Bellinzona. Le sursis est révoqué. Vous passerez huit mois à la maison d’arrêt. Le plaignant a reçu 100 euros en 2017. En 2018, on perd votre trace. On vous retrouve l’année suivante avec des problèmes de régularisation de séjour en France. Vous n’avez pas eu de contacts avec l’agent de probation. Combien versez-vous aujourd’hui?"

"Je dois élever ma fille"

Une somme mensuelle de 150 euros est annoncée par cette résidente des Bouches-du-Rhône. "Je peux aller jusqu’à 200 euros s’est-elle empressée d’ajouter. J’ai retrouvé un emploi de comptable. Toujours séparée, je dois élever ma fille et subvenir aux multiples frais de la petite structure familiale."

Sans ménagement, le premier substitut Julien Pronier a remis les pendules à l’heure. "Sur cinq ans vous n’avez même pas remboursé le dixième! Vous vous êtes fait plaisir pendant des années avec les 120.000 euros détournés. Les charges propres se limitent à quelque 7 euros de téléphone. Aucun autre document montre sa capacité de payer. On a traîné. Les convocations n’ont pas été traitées. Révoquez la moitié du sursis."

Quatre ans de travail au noir

La hargne et la grogne envahissent aussitôt la plaidoirie de défense. "J’ai le sentiment de me retrouver cinq ans en arrière, a protesté Me Charles Lécuyer. Déjà condamnée par cette même juridiction et par la Cour d’appel, à cette audience vous voulez lui faire encore payer sa faute en l’envoyant à la maison d’arrêt. A quoi faut-il s’attendre face à la mauvaise foi du parquet?"

L’avocat relate la précarité de sa cliente, obligée de survivre pendant quatre ans en faisant du travail au noir. "Oui, elle a échelonné les règlements tardivement. Mais avec des ménages à 700 euros pour un mois, on n’a pas de visibilité. Il faut lui laisser du temps pour assurer plutôt que de l’envoyer en prison. Aujourd’hui, ses revenus plafonnent à 1.650€ nets. Cette femme, à cause de son erreur ne profite plus de la vie. Elle a une adolescente! Écoutez-la. Cette quadragénaire est venue au tribunal pour parler de sa situation. Ne doutez pas de ses efforts! Vous ne craignez aucun risque. Révoquer le sursis n’a aucun sens. Soyez cléments."

Les juges ont compris la portée de ce dernier mot. Une peine de huit jours ferme a été prononcée. Sept mois et trois semaines sont encore au-dessus de sa tête.