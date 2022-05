Dupond-Moretti sous la menace d'un procès devant la Cour de justice de la République

Moins d'un mois après la clôture de l'information judiciaire, le procureur général près la Cour de cassation François Molins, qui représente le ministère public devant la CJR, a annoncé mardi dans un communiqué avoir requis la veille un procès pour le ministre, jugeant qu'il existait pour cela des "charges suffisantes" à son encontre.

Dans une déclaration transmise à l'AFP, ses avocats, Me Christophe Ingrain et Me Rémi Lorrain, ont fait part de leur "étonnement" de recevoir si rapidement ce réquisitoire définitif.

"Le calendrier choisi par le procureur général pour communiquer ce réquisitoire, quelques jours avant la formation d?un nouveau gouvernement, alors qu?il disposait encore d?un délai de deux mois et qu?il est lui-même directement concerné par l?autre dossier (dit du PNF) pour avoir recommandé l?ouverture de l?enquête administrative, ne manque pas de soulever de légitimes interrogations", ont-ils estimé.

"Communication précipitée"

Les deux avocats ont par ailleurs souligné que cette "communication précipitée" intervenait alors que des demandes d'actes qu'ils ont formulées, comme le permet la procédure, doivent être examinées la semaine prochaine par les magistrats de la CJR.