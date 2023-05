Il enregistrait les propos d'une employée: le chef d'équipe des Thermes marins de Monte-Carlo condamné

De manière fort pertinente, le tribunal correctionnel de Monaco a souligné dans l’affaire opposant une employée des Thermes marins (victime) à un chef d’équipe (prévenu), la culpabilité de ce dernier dans l’utilisation d’une conversation enregistrée et destinée au seul interlocuteur.

Ces propos, tenus à titre confidentiels au demeurant, étaient divulgués dans l’établissement de la SBM sans le consentement de la personne intéressée. Devait-on se contenter d’un acte gratuit?

À l’audience, il est justement question d’un délit d’atteinte à la vie privée d’autrui. Voire d’une intrusion dans la sphère de travail de la plaignante au moyen d’une écoute illégale et dès lors répréhensible.

Les raisons qui ont conduit à l’intention frauduleuse importent peu au cours de l’instruction. Mais qui serait dupe d’une préméditation pour discréditer l’agent subalterne?

"C’était un échange de bon procédé"

Cette délation soutient manifestement un dessein déplorable: propager les propos empreints de subjectivités de la victime sur son supérieur hiérarchique. Avec une captation sonore où sa voix est nettement identifiable.

Ni l’un ni l’autre n’est venu s’expliquer à la barre. Mais chacune des parties était représentée par son avocat respectif. Dès lors, les débats, certainement sujets à une animation verbale motivée, demeureront enrichis de la seule passion du droit.

D’après le président Florestan Bellinzona, "les faits se sont produits dans le courant du mois d’octobre 2021. Le chef d’équipe beausoleillois a réfuté toute implication dans l’enregistrement audio. Il aurait prêté son téléphone à une autre personne…"

D’où l’étonnement du magistrat face au témoignage "d’une conversation privée confirmée par la jeune femme avec son seul responsable dans la salle de repos. D’ailleurs, ce dernier s’est même montré menaçant depuis la révélation de l’affaire au sein de l’équipe. La confrontation avec l’autre utilisateur du portable désigné n’a fait qu’amplifier les soupçons qui pesaient sur le véritable coupable."

Le conseil du prévenu intervient pour faire part d’une complicité entre ces derniers. "Ils voulaient s’enquérir des réflexions de l’employée. C’était un échange de bon procédé. Mon client s’offusque de constater l’absence du second personnage de ne pas être mis en cause."

Il y a là un embrouillamini insupportable qui ne changera rien pour l’avocat de la partie civile. "Le prévenu a reconnu les faits, constate Me Yann Lajoux. Il n’en est pas à son premier essai et doit comprendre de ne plus enregistrer ses collègues de travail. Heureusement, ma cliente n’a pas subi les foudres de son employeur. Je sollicite tout de même la somme de 5.000 euros pour une situation inacceptable."

Le parquet est également affecté par la manière de piéger la victime. "On lui propose de partager un café, déclare à voix haute le premier substitut Julien Pronier, afin de l’enregistrer à son insu. La diffusion de la captation audio interviendra sept jours plus tard auprès des collègues de travail."

Si le parquetier comprend la réaction du supérieur de ne pas apprécier ce qu’il a entendu, il a bien l’intention de provoquer une prise de conscience du fautif sur la gravité des faits.

"La peine doit mettre fin aux intentions de multiplier les enregistrements illégaux. Afin que cet homme de 42 ans ne recommence plus, une peine de deux mois d’emprisonnement assortie du sursis s’impose."

Vive réaction de Me Hervé Campana. Pour l’avocat de la défense, il faut arrêter de fantasmer sur l’élément constitutif de l’infraction.

"Même s’il y a eu confusion, mon client a reconnu les faits et l’enregistrement a été transmis à une seule personne. Faibles conséquences!"

"Madame n’a pas été licenciée"

Aucun certificat médical démontre à l’audience une possible détresse psychologique à la suite de cet incident. Alors, le plaideur estime les réquisitions inadaptées.

"Deux mois, c’est cher payé. Le préjudice? Regardez la réalité: rien n’a changé et Madame n’a pas été licenciée. Les menaces? Aucun document ne les atteste. Soyez cléments et ramenez la somme réclamée par la victime à de plus justes proportions."

La décision tombe avec une compréhension certaine: le tribunal a condamné le chef d’équipe à une peine d’un mois avec sursis et au versement de 1.000 euros à la partie civile.

*Assesseurs: Franck Vouaux et Virginie Hoflack.