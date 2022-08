Douze migrants entassés dans un fourgon à La Turbie: prison ferme pour le couple de passeurs

Les policiers ont découvert stupéfaits douze personnes entassées à l’arrière dont un enfant de trois ans. Partis de Trieste, situé à 700 km, les suspects auraient accepté d’emmener Francia, une amie, pour qu’elle retrouve son compagnon à Vintimille. C’est ce dernier qui aurait joué le rôle de rabatteur auprès de Turcs, candidats à l’exil.



La procureure Delphine Dumas ne croit pas un mot de la version de Hajda et Enrico et requiert contre eux 18 mois de prison et cinq ans d’interdiction du territoire français. Le couple a été condamné vendredi soir en comparution immédiate à quinze mois ferme à exécuter immédiatement assortie de l’interdiction du territoire national.



Ils ont été reconnus coupables d’aide à l’entrée d’étrangers en situation irrégulière et de transport de personnes dans des conditions indignes. Le fourgon épave a été confisqué