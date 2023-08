Donald Trump, Hugh Grant, Jane Fonda, DSK... les "mugshots" les plus célèbres de la justice américaine

Après avoir été le premier ancien président américain inculpé au pénal, Donald Trump est devenu, jeudi 25 août, le premier à se faire tirer le portrait par la justice, un cliché qui rejoint une galerie de photos historiques.

Un tel cliché, appelé mugshot en anglais, a tendance à coller à la peau des célébrités qui en font les frais - et elles sont nombreuses. Avant Donald Trump, Al Capone, Jane Fonda ou encore Hugh Grant étaient passés par là.

L'une des photos judiciaires les plus célèbres de l'histoire est celle de l'ancien footballeur O.J. Simpson, prise par la police de Los Angeles lorsqu'elle l'a arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir assassiné son ex-femme et l'amie de celle-ci.

Une semaine plus tard, elle faisait la couverture du magazine Time. Aujourd'hui encore, elle orne toutes sortes de produits dérivés, de simples t-shirts jusqu'à des guitares électriques.

Le mugshot le plus célèbre de la justice américaine, celui d'OJ Simpson. DR.

"J'en ai tiré profit"

L'actrice américaine Jane Fonda vend encore, en 2023, sur son site Internet des vêtements et des tasses à café avec son portrait policier, pris en 1970.

Arrêtée à l'aéroport de Cleveland pour trafic de drogues (une accusation abandonnée lorsque les tests ont révélé que sa valise ne contenait que des vitamines), elle en avait profité pour prendre une pose provocante, le poing levé, tout juste rentrée du Canada où elle venait de prononcer un discours contre la guerre du Vietnam.

"J'ai certainement tiré beaucoup de profit de cette arrestation", a confié l'actrice militante au Los Angeles Times en 2018.

Déchéance

Mais tout le monde ne porte pas son mugshot en étendard. Pour nombre de célébrités, une telle photo est plutôt synonyme de déchéance.

Ainsi, difficile de reconnaître Tiger Woods lorsqu'il a été arrêté endormi dans sa voiture en Californie en 2017. L'ex-prodige du golf avait expliqué être sous l'influence de puissants anti-douleurs, mais son visage bouffi, sa barbe désordonnée et ses yeux hagards sont devenus le symbole d'une dérive.

De même, la chevelure hirsute de l'acteur Nick Nolte, arrêté en 2002 alors qu'il conduisait sous l'emprise de GHB, a révélé la descente aux enfers d'une star nommée dix ans plus tôt "homme le plus sexy du monde".

Le comédien Hugh Grant a également défrayé la chronique avec son expression penaude devant la police de Los Angeles, qui l'avait surpris en 1995 avec une prostituée dans une voiture. À l'époque, le Britannique était en couple avec l'actrice Liz Hurley.

Visage fermé, sourcils froncés, regard défiant: Donald Trump a été soumis, jeudi 25 août, à une prise de photo d'identité judiciaire dans une prison d'Atlanta. Photo AFP.

Quid des femmes et hommes politiques?

Donald Trump devient ainsi le premier ex-président dont la photo figure dans les dossiers de la justice américaine, mais il est loin d'être le premier homme politique à s'y plier.

John Edwards, candidat à la primaire démocrate en 2008, avait été arrêté en 2011 pour des soupçons de détournement de fonds de campagne afin de cacher son adultère, avant d'être déclaré non coupable lors de son procès.

Le gouverneur du Texas, Rick Perry, arborait un grand sourire sur son portrait lorsqu'il a été arrêté en 2014 pour abus de pouvoir, des accusations abandonnées par la suite.

Plus proche de nous, on se souvient de "l'affaire DSK", qui avait fait tomber, en 2011 à New York, le présidentiable français Dominique Strauss-Kahn, après qu'il a été arrêté dans une chambre d'hôtel de la ville pour "agression sexuelle, tentative de viol et de séquestration" sur la femme de chambre sénégalaise Nafissatou Diallo. Son mugshot avait alors fait le tour du pays et du monde.

DR.

Matricule P01135809

Cependant, la portée de la photo de Donald Trump est d'une toute autre ampleur. A peine rendue publique, elle est déjà collector. Il l'a d'ailleurs lui-même publiée sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un lien invitant ses partisans à donner de l'argent à sa campagne.

Donald Trump est désormais "fiché" comme n'importe quel justiciable poursuivi en justice, avec ses caractéristiques physiques ainsi détaillées: 1m90, 98kg, cheveux blonds vénitiens. Et le matricule P01135809.

Libéré grâce au paiement d'une caution de 200.000 dollars, le favori des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024 a rapidement quitté la prison d'Atlanta dans un convoi motorisé, placé sous haute sécurité.

Juste après avoir dû subir cette procédure légale et avant d'embarquer à nouveau dans son avion privé, il a dénoncé un "simulacre de justice" et une "ingérence électorale" de la part des autorités de l'Etat de Géorgie, qui l'ont inculpé.