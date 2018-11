Dmitri Rybolovlev, le propriétaire de l'AS Monaco inculpé, ses avocats réagissent

"Nous confirmons également qu’il est placé sous contrôle judiciaire mais précisons qu’il est entièrement libre de ses mouvements, avec pour seules obligations de ne pas rencontrer des personnes concernées par la procédure et de répondre aux convocations du juge d’instruction, ce qu’il fera comme il l’a toujours fait."

>> RELIRE. Dmitri Rybolovlev, propriétaire de l'AS Monaco, inculpé en Principauté

"Présumé innocent"

Les conseils de l’homme d’affaires russe soulignent également "que l’inculpation, équivalente en droit monégasque à la mise en examen en droit français, est un statut octroyé à une personne lorsque le juge considère qu’il existe contre elle des indices suffisants. Il ne s’agit en aucun cas de charges justifiant d’un procès, et encore moins de preuves pouvant conduire à une condamnation."

Et de rappeler, que Dmitri Rybolovlev "est présumé innocent et qu’il convient de respecter rigoureusement ce principe et les droits qui s’y attachent".