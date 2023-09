Sens interdit, ivresse, refus d'obtempérer... Un scootériste en récidive légale condamné à Monaco

Il n’y avait aucun doute pour le tribunal correctionnel. L’Ézasque d’une vingtaine d’années qui a comparu à l’audience de flagrance n’a pas su tirer d’utiles enseignements d’une expérience malheureuse: une première condamnation, le 16 mai 2023, pour conduite en état d’ivresse.

S’il avait écopé, à l’époque, d’une sanction somme toute clémente assortie du sursis, plus une interdiction de conduire en Principauté pendant trois mois, c’est-à-dire jusqu’à la mi-août, cette fois le couperet de la justice ne l’a pas épargné.

Feux non respectés, sens interdit et refus d’obtempérer

C’est d’autant plus compréhensif avec les éléments rapportés par le président Jérôme Fougeras Lavergnolle. Tout part d’un souci de mobilité, le 14 septembre dernier, après avoir superposé les verres d’alcool au-delà du raisonnable dans divers établissements de nuit de la Principauté. Puis l’intention de jouer les bons samaritains! Il enfourche son deux-roues afin de raccompagner un ami pressé de retourner chez lui. Sans s’inquiéter des effets de l’excès de boissons, avec 1,02 mg/l au compteur.

Évidemment, quand le pilote négocie le virage de la rue Grimaldi à l’avenue Prince-Pierre vers 7h30, enivré plus l’inclinaison du centre de gravité, il chute avec son passager.

À l’approche des policiers de faction, c’est la fuite en avant. Mais les garants de l’ordre monégasque sont déterminés. S’ensuit une course-poursuite à laquelle les deux fuyards n’échapperont pas. "Vous conduisiez ivre en état de récidive légale, observe le magistrat. Vous avez refusé d’obtempérer. Aucun respect des feux de signaux lumineux. Vous circuliez même en sens interdit."

À l’audience, le prévenu infirme l’assertion du refus d’obtempérer et soutient de ne pas avoir entendu l’ordre des agents d’immobiliser son scooter. Mais côté parquet, le substitut Emmanuelle Carniello soupçonne le jeune homme de pipeauter. "Un comportement dangereux par la conduite en récidive. Aucun réflexe de suggérer au copain de rentrer à pied. Alors cinq jours de réflexion approfondie entre quatre murs c’est mieux qu’une fin entre quatre planches. Espérons que cette comparution procurera au contrevenant discernement, précaution et prudence."

Le tribunal aggrave la peine requise avec dix jours de prison ferme. En sus, 290 euros d’amende et deux ans d’interdiction de conduire en Principauté. Et reconduction immédiate à la maison d’arrêt pour inciter le prévenu à faire preuve de maturité et de circonspection sans transition.