Déjà impliqué dans une saisie de 3 tonnes de cocaïne à Marseille, un Beausoleillois écope de 18 mois de prison pour blanchiment d'argent à Monaco

L’homme qui a comparu menotté à l’audience de flagrance est loin d’être tiré d’affaires. Ce Beausoleillois est notamment impliqué pour des faits de complicité dans un trafic de stupéfiants qui avait fait grand bruit, le 24 février 2020, dans la cité phocéenne. En l’occurrence une saisie de 3 tonnes de cocaïne.

Dès lors, contrôlé le lundi 27 mars dernier, vers minuit trente à l’entrée Marquet, à l’ouest de la Principauté, ce chômeur au volant d’une Mercedes apparaissait suspect aux policiers. D’autant qu’il détenait une somme de 11 030 euros en espèces dont il ignorait l’obligation de déclaration avant d’entrer à Monaco. De l’argent qu’il venait de gagner au casino Ruhl de Nice et qu’il s’apprêtait à miser sur les tapis verts monégasques. Ni black jack, roulette ou chemin de fer finalement, puisque c’est dans le box du tribunal correctionnel que s’est retrouvé le joueur.

D’emblée, le président Jérôme Fougeras Lavergnolle (*) s’affaire pour recomposer le puzzle entier du comportement délictuel du prévenu. « Vous avez été entendu à six reprises. Le parquet vous soupçonne de blanchiment ! Dans les mois précédents vous avez échangé 17 950 euros en jetons pour dissimuler la véritable origine de la somme. Elle proviendrait d’un trafic de stupéfiants, car vous êtes défavorablement connu en France. » Le magistrat fait alors référence à la procédure de 2020.

La démonstration est convaincante et la charge sévère. Cet ancien réceptionniste au Marriott de Cap-d’Ail, atteint par les déboires judiciaires, répond par un véritable plaidoyer pro domo teinté d’attitude xénophobe à ses dépens. « C’est parce que je n’ai pas la bonne couleur de peau ! Je n’ai rien à voir dans cette affaire. Oui, j’ai gardé le silence. Je ne voulais pas balancer mon frère. Je conteste la provenance de cet argent d’un trafic. Il m’appartient ! Ça fait des années que je fréquente les casinos ! Certes, dans ces lieux on ne fournit aucune attestation… »

Son conseil, venu du Barreau d’Aix-en-Provence, l’interrompt. L’avocat évoque des pièces qui innocentent son client dans le dossier marseillais. Puis la malchance. Il classe le personnage dans la catégorie de ces êtres dont la vie coche toutes les cases ou presque du désespoir. Imperturbable, le président s’intéresse aux différentes étapes de la carrière atypique du détenu.

« Dans l’affaire toujours en cours, où la cocaïne était dissimulée dans quatre-vingt-dix sacs de sport, vous avez fait tout de même cinq mois de détention provisoire. Or, au cours d’une perquisition où vous résidez, il a été retrouvé 30 000 euros en numéraires. Si c’est de l’agent gagné au jeu, pourquoi ne l’avez-vous pas mis dans une banque ? » Le parquet réagit. Outre des soupçons de trafic de stupéfiants, ces liquidités proviendraient des faits d’abus de confiance, de travail dissimulé ou encore de banqueroute liés à une carrière de restaurateur dans plusieurs structures consacrées dès 2017 à la consommation de sushis.

Alors, ces centaines de milliers d’euros immaculés consacrés au jeu ne trouveraient-ils pas leur origine dans la confusion entre comptes des sociétés et gains des casinos ? « Je n’avais aucune expérience de la gestion, a reconnu le prévenu. Oui, j’ai prélevé des fonds dans la trésorerie du capital social pour financer mon addiction. Je n’avais pas conscience de commettre un abus de confiance. » S’ensuit une confession : « J’ai vécu l’enfer avec les restaurants. J’ai même fait une tentative de suicide et plusieurs séjours à l’hôpital. Tout a débuté à la faculté de Lettres. Les jeux d’argent c’était du divertissement. À Monaco, j’ai dû jouer une quinzaine de fois. Aujourd’hui, je ne veux plus en entendre parler. Cette dépendance m’a pourri la vie. Jusqu’à provoquer le rejet par ma famille parce que j’appartiens à une religion où cette activité ludique est prohibée. Lorsque je serai libre, je compte me faire suivre par un psychiatre pour mettre un terme au jeu et réussir ma vie professionnelle. Je veux repartir propre, quitte à demander d’être interdit de casino. »

Contrition, repentance, pénitence… n’influencent pas le magistrat. « Vous détenez trois cartes bancaires aux noms d’une société, de votre frère et de votre femme. D’autres concernent des comptes en ligne. Vous vous êtes même reconverti dans l’exploitation d’un commerce de location de voiture. N’est-ce pas de la dissimulation à tous les niveaux ? »

- Je dois brouiller les pistes. Si l’on me retrouve, je suis mort ! Les soi-disant fausses factures pour frauder, les bilans et autres, c’est du chinois, confirme le détenu.

- Vous ignorez l’origine des capitaux pour des raisons de blanchiment !

- Je n’en avais pas conscience. J’ai toujours considéré cet argent propre. Ma compagne était au courant de tout.

- Non ! Cette personne a appris beaucoup de choses par les policiers. Comme l’achat, pour blanchir 8 740 euros en espèces, de produits de luxe à Monaco. La police des jeux fait état de 311 000 euros de gains pour un volume engagé de 619 000 euros.

- C’est faux, grogne le prévenu. Je n’ai jamais été condamné pour des erreurs comptables. Je suis carré. La société de location me rapporte 5 000 euros par mois. Je veux en ouvrir une à Monaco, au moins si l’on me recherche je suis protégé… »

Bonjour la grande lessiveuse avec les réquisitions du parquet. « Monsieur a réponse à tout pour sauver les meubles, se gausse le substitut Emmanuelle Carniello. Il est loin des stupéfiants. Pourtant il a fait des mois de détention préventive et il n’en sort pas tout à fait blanc comme neige. Présumé innocent ? On ne peut faire mieux pourtant si l’on veut dissimuler. Quatre adresses à Drap, Beausoleil, Miramar, Nice pour un seul homme ! Des versements en liquide pour payer des jetons ! L’ouverture d’un établissement de restauration rapide sans contrat de franchisé où l’argent doit être mis en crédit… Et non dans la poche de ce personnage. »

Et de poursuivre ex abrupto : « Depuis janvier 2018, il est en accident du travail. Conséquence ? La fraude. Des comptes ouverts non nominatifs dans des banques en ligne ! Toujours aucun contrat : c’est le franchiseur franchisé. Des factures inscrites sur un compte courant associé : parfait comme déguisement pour apparaître bénéficiaire. Aucun P.V. de séance pour distribuer les dividendes : c’est de l’escroquerie. Tout cela ne peut s’expliquer que par une comptabilité trafiquée. Des comptes en France, en Belgique, en Pologne : c’est déjà du blanchiment. Des revenus déclarés pour payer zéro impôt ! On ne peut pas jouer sur tous les tableaux et s’offrir pareil train de vie sans mentir. »

Vingt-quatre mois de prison ferme sont requis. Dans sa plaidoirie, Me Olivier Lantelme insiste pour faire une démonstration imparable de ce qu’il estimait être humainement juste. « Je défends un homme au passé judiciaire vierge. S’il avait été moins honnête et transparent, vous auriez été moins affolés. Il n’y a pas de blanchiment, aucune modification de ses ressources. Il n’a aucun lien avec cette affaire de stupéfiants. Les sushis, ce n’est pas une coquille vide. Il vit mal parce qu’il est pourchassé par des délinquants. Il est en danger ! Faites qu’il retrouve sa compagne ce soir. »

Le tribunal en a décidé autrement : dix-huit mois de prison ferme, la confiscation de l’argent et une interdiction pendant de cinq ans de pénétrer sur le territoire monégasque.