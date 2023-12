Dix-huit mois ferme pour des violences dans un hôtel à Monaco

À la barre du tribunal correctionnel, au terme de l’audience où il est jugé pour des faits de violences ou voies de fait, le prévenu italien se confond en excuses et se met à pleurer. "J’ai compris tout ce que j’ai provoqué. Ce n’était pas mon intention de commettre des violences. Je ne veux pas aller en prison. Le plus difficile sera d’expliquer à ma fille ce qui est arrivé…", déclare-t-il, assisté de son interprète.

Durant deux heures, s’appuyant sur les éléments du dossier, le président Jérôme Fougeras-Lavergnolle a tenté d’en savoir davantage sur cette soirée au Monte-Carlo Bay, dans la nuit du 23 au 24 septembre, durant laquelle ce cameraman de 51 ans est accusé d’avoir violenté une chirurgienne esthétique, rencontrée lors d’un congrès à Monaco.

Dix minutes à huis clos

Les débats ont, d’abord, consisté à savoir s’il était convenu d’un tête-à-tête ou si d’autres participants devaient se greffer à la soirée. Le prévenu soutient la première hypothèse quand la victime, constituée partie civile, exprime l’inverse. "J’ai appris dix minutes avant qu’il était seul dans son taxi. Je lui ai demandé où étaient les autres", dit-elle. Ne voulant pas "être impolie", elle ne le congédie pas.

La soirée ne s’éternise toutefois pas. Quand elle décide d’y mettre un terme, se sentant "piégée", les choses dégénèrent quand il la poursuit jusque dans l’ascenseur, où les caméras s’avéreront factices. "Il s’est jeté sur moi et m’a embrassée sur la bouche. Je l’ai repoussé à plusieurs reprises. On s’est bagarrés. Dans le couloir [où une caméra captera les faits, N.D.L.R.], il m’attrape par la taille, les épaules, je le repousse à nouveau. Puis, il est entré de force dans ma chambre sans mon accord."

Dix minutes à huis clos qui en paraissent le double pour la victime. "Il m’a poussée dans un coin, m’a embrassée une vingtaine de fois en me tirant les cheveux, m’a mis une gifle. Il m’a touché les fesses, la poitrine. Il était très en colère", témoigne, encore marquée, celle qui a porté plainte après les faits.

"Une séquestration l’air de rien"

L’avocat de la victime, Me Adrien Verrier du barreau de Nice, s’étonne d’ailleurs que la qualification d’agression sexuelle n’ait pas été retenue. "Rien n’est totalement consenti et il n’y a aucun appel à l’échange ou au jeu sexuel ou présexuel. On a une petite séquestration l’air de rien. Les conséquences psychologiques sont importantes."

En plus des 3 jours d’ITT, prescrits par un médecin du CHPG, un ITT psychologique de 30 jours a été retenu par un autre professionnel de santé lors d’une expertise postérieure.

"Un jeu de séduction"

À la barre, les explications du prévenu italien sont confuses. Il avoue l’avoir embrassée une fois, avant de se rétracter quelques minutes plus tard. Il réfute, par ailleurs, avoir touché ses parties intimes. "Je pensais que c’était un jeu de séduction. J’ai mal interprété. Je me suis trompé sur tout", se défend-il. De quoi faire bondir le représentant du ministère public.

"Un jeu de séduction, cela veut dire que l’autre personne consent. Quand vous sortez de l’ascenseur, elle vous repousse le bras. Quel jeu de séduction?, tonne Maxime Maillet, substitut du procureur général. Vous dites que le jeu de séduction s’est arrêté quand le baiser est refusé dans l’ascenseur. Pourquoi n’êtes-vous pas parti? Ce que Monsieur a fait est inacceptable." Il requiert huit mois d’emprisonnement avec sursis.

Le prévenu a peiné à convaincre. D’autant que des messages WhatsApp, échangés quatre jours après les faits, sont confondants. Ce jour-là, il envoie des roses rouges et s’excuse, par messages, de l’avoir giflée avant d’avouer d’autres violences. "Puis, il lui envoie en photo un pistolet en plastique précédé d’un message lui demandant si elle se trouve chez elle. Madame arrête alors tout échange. Les roses rouges, je connais la signification. Pas le pistolet en plastique", s’interroge Me Verrier.

"Il n’a pas voulu la blesser ou lui faire du mal"

Auprès des magistrats, l’avocate de la défense, Me Erika De Ruvo, a sollicité la plus grande bienveillance. "De manière pudique et honteuse, mon client a reconnu les faits de violences. Il n’a jamais sous-entendu qu’il avait été victime d’un piège. Il a indiqué que c’était de sa faute, qu’il avait dépassé les limites, que son interprétation était mauvaise, qu’il s’en excuse. Il est important de lui donner du crédit. À aucun moment, il n’a voulu la blesser ou lui faire du mal."

Malgré les pleurs, malgré les excuses, malgré des casiers judiciaires vierges en France, à Monaco et en Italie, les magistrats ont sévi bien au-delà des réquisitions du ministère public: 18 mois de prison ferme avec un mandat d’arrêt décerné à son encontre. Le prévenu a fait appel de cette décision, la condamnation n’est donc pas définitive.