"Elle cherche à s’enrichir": le mari brutal relaxé, la victime déboutée à Monaco

Pour le prévenu comme pour son conseil, la relaxe mentionnée dans l’arrêt de la juridiction du second degré est synonyme de victoire sur l’infraction reprochée. Âgé de 68 ans, il a vu son affaire jugée à nouveau par la Cour d’appel le 3 avril dernier, après une condamnation en première instance à un mois d’emprisonnement avec sursis et au versement d’une somme de 3 000 euros à la partie civile.

Le 24 janvier 2023, en effet, la juridiction collégiale avait sanctionné le mari pour sa brutalité au cours d’une altercation sur fond d’instance de divorce. Par l’entremise de son avocat, l’intéressé avait immédiatement fait appel. À l’époque, la victime, âgée de 46 ans, dénonçait le 25 janvier 2022 à la Sûreté publique, l’humeur aigrie du mari et son comportement au cours d’une altercation. « À la suite d’une histoire de voiture, affirmait-elle à la barre du tribunal de première instance, cet homme me saisissait par le bras. Puis, dans l’encadrement d’une porte, il me portait un coup au niveau de l’épaule et il me claquait la porte à la figure. J’ai eu un choc quand il m’a poussé très fort et donné un coup avec le poing fermé. Je ne m’y attendais pas. La prise de médicaments avait fait monter sa combativité. Au sortir du CHPG, un certificat médical mentionnait huit jours d’ITT. »

"Elle cherche à s’enrichir"

Face aux juges, le conjoint, gérant de société à Monaco, rétablissait aussitôt la réalité de la situation. « Il y a eu quelques dérapages de langages évidents. C’est peut-être en repoussant la porte que des marques sur la peau de Madame ont pu apparaître. Car elle était exaspérée ! Au point d’essayer de forcer pour rentrer. Je voulais éviter justement d’éventuels écarts de conduite. Je conteste la moindre agressivité physique. Cette histoire est inventée. C’est un tissu de mensonges pour peser dans le divorce. Quant aux vitamines et hormones prescrites, elles ne me rendent pas agressif. Les ecchymoses constatées n’ont rien à voir avec ce qui s’est passé en janvier. »

À l’audience, entre autres témoignages, il était fait état d’un « couple parfait. Mais d’un mari parfois irascible et d’une conjointe addict aux injections de botox… » Ou bien celui de l’ancien époux de la demanderesse convaincu des desseins de son ex-femme. « Elle cherche à s’enrichir. Elle vise d’ailleurs des personnes très fortunées et elle se serait livrée à des prestations tarifées à l’époque précédant son mariage. Notre union apparaissait comme un conte de fées au début. Comme cette dame menait un train de vie inconsidéré, nous avons divorcé par consentement mutuel après 23 ans pour une simple raison : mon ancienne épouse s’était largement servie financièrement. »

Dans sa plaidoirie, Me Jean-Charles Gardetto, n’était pas convaincu par la décision qui frappait son client et la contestait en promettant d’utiliser toutes les voies de recours à sa disposition. D’où son commentaire à l’issue de la décision de relaxe. « Il est rassurant que la Cour d’appel ait su déceler, dans cette affaire, une instrumentalisation de la justice en arguant de fausses violences conjugales. Car l’infraction n’est pas constituée. Le seul fait de fermer vivement une porte pour s’isoler ne contenant pas en lui-même un geste de violence dirigé contre l’épouse ».

À l’issue de ce long combat judiciaire, la Cour d’appel a prononcé la relaxe du conjoint et débouté la partie civile de sa demande de dommages et intérêts.