Deux voleurs de montres de luxe arrêtés à Cannes

En louant 1000 e la nuit la villa d’un joueur de l’équipe de France, rue Campestra à Cannes, ce couple de touriste fortuné ne s’attendait pas à être dévalisé par un duo de voleurs chevronnés, le 10 juin dernier. C’est à la suite de l’appel de la société de gardiennage, et qui a détecté les intrus, puis l’intervention de la Brigade Anti Criminalité, que de retour sur les lieux, ils assistent à l’arrestation en flagrance des deux voleurs.

Déjà sur le dos d’un des deux passes murailles, un sac Vuitton avec de nombreux bijoux à l’intérieur, dont trois montres Rolex. Zyed Boudiaf, un Cannois de 29 ans, chauffeur de bus scolaire et son complice, Yoan Soares Da Conceicao, un Grassois de 29 ans, apprenti boulanger, peinent à démontrer lundi, devant le tribunal judiciaire de Grasse, qu’il s’agit là d’un vol d’opportunité – "La baie vitrée étant restée ouverte". Or des traces de pesées démontrent le contraire. Parmi le butin restitué, manque une montre d’une valeur estimée à 14.450 e.

Avec 17 mentions à son casier judiciaire, le premier, très volubile, exprime des regrets allant jusqu’à évoquer "une simple tentative, après un tour à 2 sur un scooter". Pour la partie civile, "il s’agit là d’un fait prémédité et d’une arrestation sous les yeux ébahis des enfants des victimes".

Le second, moins disert, avec 12 mentions à son casier, avoue subir des "pressions". Aux intérêts de Boudiaf, Me Sevim Kasay (Barreau du Val-de-Marne) maintient qu’il s’agit de simples faits de vol en flagrant délit et s’insurge contre des mauvais traitements qu’aurait subis son client lors de son arrestation, notamment un coup au visage.

Pour Me Emmanuelle Boukobza-Gaglio à la défense du Grassois, "il a fait clairement le mauvais choix" demandant ainsi la clémence du tribunal.

Le parquet avait requis respectivement 7 et 14 mois de prison avec mandat de dépôt.

Le tribunal condamnera Zyed Boudiaf à 2 ans de prison dont 9 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 3 ans et Yoan Soares Da Conceicao à 2 ans ferme, tous deux avec mandat de dépôt. Ils devront en outre indemniser leurs victimes.

