Deux SDF volent de quoi se rhabiller dans la boutique de l'AS Monaco: 10 jours de prison avec sursis

Il était encore question des turbulences de deux « naufragés de la vie » de passage en Principauté.

Mais un seul devait comparaître devant le tribunal correctionnel. Le second avait eu sa garde à vue levée, car cette mesure privative de liberté pendant le temps de l’enquête était incompatible avec son état de santé. Sans surprise, l’autre SDF, valide, était tout de même absent à l’audience.

Ces deux Polonais s’étaient fait remarquer par des policiers le 25 août dernier, vers 10 h 25, par leur comportement bizarre à la gare SNCF. Un vrai flair de détective ! Les fonctionnaires avaient eu raison de soupçonner ce duo à l’affublement bizarre. Ils retrouvaient ces compères fortement alcoolisés, avec 2,50 grammes d’alcool dans le sang, faisant la mendicité devant l’enseigne « Il Teatro ».

Un détail retenait l’attention des inspecteurs dès l’arrivée des deux indigents à la Sûreté publique. Ils notaient, mélangés avec leurs effets souillés, des tee-shirts neufs et des casquettes dont les renforts étaient encore présents.

"Pour changer nos fringues très sales"

Une fois dessaoulés, les deux SDF étaient interrogés. Dans les enregistrements vidéo exploités, on les voit sortir de la station de chemin de fer, entrer dans la boutique de l’AS Monaco Store et voler les vêtements et accessoires. « Pour changer nos fringues très sales et les enfiler dans le parking », racontaient-ils aux policiers.

Précision complémentaire du président Florestan Bellinzona (*) : « On voit également sur les images un des individus laisser des vêtements dans la cabine d’essayage, en ayant bien pris soin de neutraliser l’antivol. Celui qui devait comparaître à cette audience, a été condamné pour violation de domicile en France. »

Le montant du butin, même s’il ne dépasse pas les 85 e, ne trouve aucune excuse ni tolérance auprès de la procureure Alexia Brianti. « Les faits sont reconnus. Sanctionnez, sans descendre au-dessous de dix jours d’emprisonnement assortis du sursis afin de les mettre en garde s’ils étaient une nouvelle fois condamnés en Principauté ».

La représentante du parquet général a ponctué ses réquisitions en rappelant l’incompatibilité d’un des gardés à vue avec son état de santé. Après concertation, le tribunal a appliqué la peine demandée par le ministère public.



* Assesseurs : Françoise Dornier et Adrien Candau.