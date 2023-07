"On ne savait pas que son usage thérapeutique était illégal en Principauté": trois Monégasques condamnés pour usage de stupéfiants

La dépénalisation de l’usage des drogues en Principauté, comme se soumettre à l’amende, ce n’est surtout pas pour demain! En témoigne la longue audience où comparaissaient pour détention, cession, transport et consommation de stupéfiants, trois Monégasques proches de la cinquantaine: un chauffeur de taxi, un musicien et un rentier. Les faits reprochés étaient commis du 1er janvier 2019 au 21 juillet 2020.

Initiés par des soupçons de trafic vitupérés par une "balance" anonyme, ils ont entraîné le trio devant le tribunal correctionnel. À la Sûreté publique, le sycophante cédait aussi aux confidences sur l’exploitant d’une voiture automobile de place, concernant les activités suspectes de livraison de drogues dans les établissements de nuit et à des prostituées.

Dès l’instruction de cet unique dossier de l’après-midi, le président Jérôme Fougeras Lavergnolle annonçait la mise sur écoute pendant plusieurs mois du prévenu concerné. "Vos pratiques confirmaient votre dépendance aux substances illicites et leur revente à un collègue taxi à l’époque. Lui aussi était mis sous surveillance téléphonique et les enquêteurs faisaient rapidement le lien avec un musicien. Des perquisitions aux trois domiciles permettaient de saisir quelques grammes de coke. Puis, tout ce petit monde finissait en garde à vue. Quelle était la véritable raison d’absorber autant de poisons?" Le chauffeur de taxi fait part de son mal-être à l’issue d’un divorce en 2019.

"Je ne savais que son usage thérapeutique était illégal en Principauté"

"Je fumais du cannabis et parfois de la coke achetée auprès d’un ami dans un bar de Carnolès, en bonne entente avec mon collègue. Je consommais chez moi et parfois j’alternais avec du CBD. Je ne savais pas que son usage thérapeutique était illégal en Principauté. Pourtant, il est en vente libre en France et en Italie." C’est au tour du rentier de se confesser à la barre, dont l’addiction a débuté dès l’âge de 20 ans. Lui aussi, ébaubi, ignorait l’interdiction monégasque de la substance dérivée du cannabis. "Clairement, cela me permettait d’atténuer les douleurs articulaires aux genoux. Je me fournissais à Beausoleil, sur la place Centrale." N’y avait-il pas meilleur onguent conseillé dans les nombreuses officines de Monaco?

Le plus ancien du trio connaissait bien le musicien, "car nous avions pour passion commune l’art des sons. Nous allions nous fournir à l’époque dans une boutique à Vintimille. Me concernant, au niveau du cannabis, j’ai grillé ma première fumette à 23 ans. Habituellement, je passais mes commandes par le biais d’internet, sur le Darknet". En quelque sorte, le trafic présumé n’avait-il qu’une vocation effective et unique de dépannage? À la suite du coup de fil sous le couvert de l’anonymat du 27 août 2019, le substitut Maxime Maillet a reconnu que l’information rapportée n’a pas permis de confirmer la vente dans les établissements locaux et auprès des péripatéticiennes de la zone.

"On est loin d’un cartel monégasque. Toutefois, les faits sont graves. Car la mention employée de dépannage dérive très vite sur du trafic. Sans oublier que la consommation de stupéfiants constitue toujours un délit sanctionné en Principauté. Fallait-il céder pour autant à l’obligation d’absorption de drogue pour atténuer souffrances morales et physiques communes aux trois prévenus? Trois mois avec sursis pour chacun est une peine adaptée."

La défense, sûre d’elle, tire sa salve de conjectures. Pour Me Franck Michel, son client a pratiqué "l’automédication pour apaiser ses douleurs. Combien de gens ignorent l’illégalité du CBD sur notre territoire. Une amende avec sursis!"

Me Philippe-Bernard Flamant, du Barreau de Nice, sourit quand il constate qu’il suffit "de traverser la rue pour aller à Beausoleil afin d’être en règle avec la molécule contestée sur le trottoir d’en face. Ce ne sont pas des voyous! Votre décision doit être synonyme d’espoir."

Enfin, Me Clyde Billaud met en exergue "une sanction trop sévère et sa répercussion négative sur l’emploi pour son client. Il n’est plus dépendant et je fournis des analyses pour le certifier. N’allez pas au-delà d’une peine d’amende avec sursis."

À l’issue de trois semaines pour délibérer, le tribunal a relaxé les trois coupables d’infractions d’offre, de vente et de cession. En revanche, ils ont été condamnés à deux mois avec sursis pour détention et usage de stupéfiants.