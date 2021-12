Deux hommes écroués pour un projet d'attaque au couteau "d'inspiration jihadiste"

Deux hommes âgés de 23 ans ont été mis en examen vendredi et placés en détention provisoire pour un projet "sérieux et imminent" d'attaque au couteau "d'inspiration jihadiste", a-t-on appris mercredi de sources judiciaire et proche du dossier.