Des locataires et propriétaires victimes d’un faux agent immobilier à Théoule-sur-Mer

Cette jeune femme au visage d’ange et à la chevelure blonde a fait l’unanimité contre elle. Derrière cette mine avenante se cache en fait un escroc patenté. Inspirant la confiance et usant d’un discours rassurant, Emmanuelle C., une jeune femme de 36 ans native de Sarcelles (Val d’Oise) recrutait ses (nombreuses) victimes en utilisant les réseaux sociaux.

Souvent accompagnée par sa maman et son nouveau-né au bras, de février à mai 2022, elle proposait à la location des appartements, souvent sans l’aval des propriétaires. Usurpant le titre d’agent immobilier, voire de gestionnaire de patrimoine, cela sans en avoir ni la qualité, ni immatriculation au registre du commerce, elle détournait le montant de loyers ou de cautions qu’elle recueillait en trompant ses victimes. Souvent des personnes vulnérables, les laissant dans la plus grande précarité. Elle leur donnait rendez-vous dans des lieux improbables, à proximité des biens qu’elle prétendait louer. Entendue à plusieurs reprises par les gendarmes à la suite de premières alertes venants de clients mécontents, elle n’a pas hésité à poursuivre ses activités délictueuses malgré un premier avertissement.

De nombreuses victimes

Parmi ses forfaits, on peut évoquer le cas de ces retraités résidants en dehors des Alpes-Maritimes. Ils lui avaient confié la gestion de leur bien, seulement en location saisonnière. Mais Emmanuelle C. entrera par effraction dans l’appartement, changera les serrures et le louera à l’année à une famille qui s’installera avec meubles et bagages. Contraints de quitter les lieux après la visite des gendarmes, ils subiront "un préjudice financier important, loyer et caution jamais remboursés", comme le souligne leur avocat Me Sylvia Staltéri aux intérêts de la partie civile ainsi que Me Sophie Rebaudengo pour d’autres victimes. Celles-ci étaient venues en nombre assister à l’audience de renvoi du tribunal judiciaire de Grasse et en l’absence de la prévenue. Témoignant à la barre certaines ont rapporté avoir été obligées de dormir dans leur voiture, sur leurs lieux de travail et même sur un bateau, de récupérer en catastrophe un bail résilié avec leur ancien propriétaire, de se retrouver avec un camion de déménagement au pied d’un appartement fictif ou déjà occupé, etc.

Poursuivie pour escroquerie et abus de confiance, la prévenue a aussi manqué à ses obligations administratives, omettant de déclarer ses revenus et percevant illégalement le RSA. Des sommes importantes de plusieurs dizaines de milliers d’euros détournés ont transité sur ses comptes bancaires. Les victimes n’ont jamais eu de remboursement, ou bien par des chèques en bois lorsque les menaces se faisaient trop pressantes avant de disparaître dans la nature.

Le procureur de la République demandera "une peine à la hauteur de ses délits" soit 5 ans de prison dont 2 avec sursis probatoire et mandat d’arrêt. Le délibéré sera rendu en novembre.