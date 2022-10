Des coups échangés à cause d’un conflit... de chiens à Monaco

Les avocats plaident la légitime défense

C’est aux avocats de plaider à la fois pour la défense et la partie civile. Me Grégoire Gamerdinger est le premier à dégainer des mots durs et à brandir la légitime défense pour la retraitée. "La vidéosurveillance apporte la preuve. Ma cliente fait tout pour éviter l’autre prévenue, bien connue dans le quartier pour porter le trouble. Elle est effrayée par la taille des chiens excités et le comportement de leur maîtresse. En clair, cette dernière avait envie d’entrer en conflit. La gifle est violente et la Monégasque pousse l’épaule de l’agresseuse. Condamnez-la à lui verser une somme de 2 000 € ! C’est inacceptable pour ma cliente de se terrer chez elle afin de ne pas la croiser."

À Me Christophe Ballerio de croiser le fer en dénonçant "les déclarations mensongères de la partie adverse. Il a été mentionné une gifle aux policiers. Or, aucune trace constatée sur le visage ou le bras. Idem pour le médecin ! Pas plus d’élément dans le dossier médical. L’ecchymose ? C’est en repoussant les chiens ! Ma cliente sèmerait la terreur ? Pourtant, la victime a déclaré qu’elle ne lui faisait pas peur. D’ailleurs, quand on craint les chiens, on opère un demi-tour. Ma cliente n’a fait qu’éloigner l’antagoniste pour se protéger. C’est de la légitime défense et l’euro symbolique."