Des avocats manifestent à Nice après l'expulsion d’un avocat lors d'un procès à Aix-en-Provence

Certains arboraient sur leur poitrine un autocollant avec ce slogan : "La Défense ne s’expulse pas."

Référence à l’incident qui a opposé jeudi dernier un président de tribunal correctionnel à Aix-en-Provence et Me Paul Sollacaro, du barreau de Nice jeudi dernier.

L’avocat de l’un des onze prévenus soupçonnés de trafic de drogue, avait demandé la disjonction du cas de son client, positif à la Covid. La requête, pourtant appuyée par le parquet, a été immédiatement rejetée par le magistrat. La défense a alors exigé que son client soit présent pour se défendre. Le ton est monté au point que le magistrat a demandé aux policiers de sortir manu militari Me Sollacaro.

Par solidarité, les autres avocats ont aussitôt quitté les lieux. Le procès a repris le lendemain et le magistrat a campé sur ses positions, condamnant par défaut et sans avocat les prévenus à des peines inférieures aux réquisitions. Le prévenu niçois a été condamné quatre ans de prison avec un mandat d’arrêt. Il s’est, depuis, rendu aux autorités.

Me Sollacaro, participait ce mercredi après-midi à un rassemblement devant le palais de justice d’Aix-en-Provence en présence du bâtonnier de Nice, Me Thierry Troin.

A Nice, le vice-bâtonnier Me Nathalie Beurgaud a lu la lettre d’un magistrat niçois diffusée aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Des propos apaisants, mêlant respect et admiration pour cette profession et qui rappelle "la nécessité de retrouver notre concorde sans laquelle il n’y a pas de justice démocratique." "Continuons ensemble à œuvre pour la justice. Il n’est de toute façon pas de divorce possible», conclut le magistrat. Un écrit applaudit par l’assistance.