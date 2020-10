Dénonciation anonyme, soupçons et enquête... L'intrigante vente d'une villa d'exception à Monaco

Une dénonciation anonyme le 27 juillet 2020 au Parquet général et vendredi 23 octobre un article paru dans Le Parisien reviennent sur des transactions immobilières faites dans les années 2000. La villa Bromar, vendue en 2005 par la Fondation Hector-Otto aux Frères Marzocco 22 millions d’euros aurait été revendue 93,5 millions, presque trois ans plus tard, à l’oligarque russe Andreï Melnitchenko. Et Le Parisien de poser la question: "Comment expliquer qu’en un laps de temps aussi court la villa ait vu son prix quadrupler?"

Les faits sont très anciens, probablement même prescrits. "Une enquête a été ouverte et est en cours", précise Sylvie Petit-Leclair. Le procureur général de Monaco explique: "S’il devait y avoir eu, en 2005, un contrat corrupteur depuis “réactivé” par d’autres actes de même nature, la prescription s’en trouve décalée dans le temps."

Dans la première transaction, trois protagonistes: les Frères Marzocco, la Fondation Hector-Otto et Claude Palmero, à l’époque président de la Fondation. Tous ont un point commun: ils ont le même avocat, Thierry Lacoste.

Sollicités, Claudio et Paolo Marzocco n’ont qu’une réponse: "Le Groupe Marzocco dément et dénonce fermement les insinuations calomnieuses véhiculées par l’article du Parisien et se réserve la possibilité de saisir la justice."

Un bien estimé entre 18 et 20 millions d’euros

L’article du Parisien s’intéresse au rôle pivot de Claude Palmero. L’administrateur des biens du Prince, également expert-comptable et à l’époque président de la Fondation Hector-Otto, a réagi sans tarder, considérant que Le Parisien porte atteinte à son honneur et à sa réputation. Il donne ses précisions.

"Avant la vente par la Fondation Hector-Otto de la Villa Bromar dont elle avait hérité quelques années auparavant, la Fondation a demandé une évaluation et le bien a été estimé entre 18 et 20 millions d’euros vu la situation du marché à l’époque et les colossaux travaux de rénovation à effectuer. Un appel d’offres a été initié par la Fondation en vue de la vente de cette propriété et plusieurs acquéreurs potentiels se sont manifestés fin 2004 début 2005. En février 2005, et après avoir reçu et étudié quatre propositions, le conseil d’administration de la Fondation a évidemment décidé de retenir la proposition la plus élevée. Cette décision a été prise à l’unanimité du conseil d’administration de la Fondation qui comportait de hautes personnalités monégasques ayant une parfaite connaissance du marché immobilier. Conformément au droit monégasque, la vente a été autorisée par une Ordonnance souveraine ayant fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la Principauté, après avis favorable du Conseil d’État, consultation de la Commission Monégasque de Surveillance des Fondations, approbation du projet de cession par le conseiller de gouvernement pour l’Intérieur, et enfin après l’accord du gouvernement qui avait également étudié le dossier de façon approfondie."

Selon Claude Palmero, "la vente de cette villa, approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de la Fondation, a fait l’objet, après études attentives, de multiples autorisations de toutes les autorités compétentes (administratives, judiciaires et gouvernementales)."

Si la villa est évidemment exceptionnelle, tant par son style que sa situation géographique, l’État n’a pas exercé son droit de préemption.

Une tendance haussière

Claude Palmero insiste enfin sur l’évolution du prix du marché de l’immobilier à Monaco au cours des années 2005, 2006 et 2007. Globalement, la tendance était haussière effectivement. À Monaco, l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (équivalent de l’INSEE) a été créé en 2011 et sa première étude sur l’évolution de l’immobilier traite de la période de 2006 à 2010.

Si les données sont à prendre avec beaucoup de prudence du fait du très petit nombre de transactions, des informations parfois incomplètes ou encore des biens parfois exceptionnels (c’est le cas de la villa Bormar à la lisière du Jardin des Boulingrins), l’IMSEE note que le prix moyen du m2 à Monaco a quasiment doublé entre 2006 et 2008, passant de 14.784 euros à 28.171 euros.

Vendredi dernier, Claude Palmero déposait deux plaintes. Une pour diffamation et une à Monaco pour dénonciation calomnieuse.