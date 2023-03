Déjà condamnée une première fois, elle vole à nouveau des habits de sport pour subvenir aux besoins de sa fille de 20 ans à Monaco

La prévenue est interdite de territoire pendant dix-huit mois. Photo J.-F. Ottonello.

"Au voleur!" Le cri légendaire d’Harpagon, repris par les victimes, a permis d’arrêter une femme en Principauté et de réprimer ses nuisances. Poursuivie pour avoir chapardé de l’habillement chez Decathlon, des cosmétiques sur les rayonnages de la pharmacie Ferry, et une brosse pour chien chez Bricopro, le tribunal correctionnel l’a condamnée, vendredi 24 février, à trois mois d’emprisonnement avec sursis. Une sentence accompagnée de la liberté d’épreuve, de l’obligation de soins et d’une interdiction de paraître sur le territoire de la Principauté pendant dix-huit mois.

"Je ne fais rien de grave..."

Dans le secret du délibéré, la formation collégiale a certainement pris en compte la perception d’une faiblesse cérébrale constatée chez la prévenue. Prévenue au comportement bizarre, en effet, qui a comparu, menottée cette fois, à l’audience de flagrance pour trois faits de vols les 2 et 22 février derniers.

Déjà, le 3 janvier, absente à la barre pour une précédente affaire, cette quadragénaire, sans emploi, avait écopé d’une peine de deux mois avec sursis. Le 20 octobre 2022, elle avait soustrait, toujours sans contrepartie financière, des vêtements de sport pour sa fille de 20 ans et fait provision de produits de consommation courante en visitant respectivement les enseignes monégasques de Decathlon et de Carrefour.

Vendredi, très méthodique, la présidente Françoise Barbier-Chassaing a voulu comprendre la conduite incompréhensible, voire marginale de cette femme qui vit en France depuis vingt ans.

"Vous résidez seule à Beausoleil avec votre fille majeure qui est vendeuse, note la magistrate. Vous percevez 400 euros d’allocations et vos ressources sont gérées par une tutelle. Pourquoi persistez-vous dans cette pratique frauduleuse et dangereuse? Le préjudice total est de quelque 494 euros!

- J’ai volé parce que ma petite avait besoin d’une veste de ski et de leggings, a déclaré la détenue depuis le box. Les crèmes et huiles essentielles c’était pour moi. Je n’ai pas de sous! Je ne fais rien de grave, même si cela n’est pas correct. Ces magasins sont assurés contre la fauche. Ils seront remboursés. J’ai été riche et propriétaire d’un château. Mais on a bloqué mon argent. Comment puis-je vivre autrement?"

Après quelques précisions sur les antécédents et la santé mentale de la détenue, la présidente s’est adressée à l’unique partie civile présente pour connaître le montant au titre d’une compensation. Seul le préjudice subi a été réclamé par la plaignante: 227,05 euros, et de préciser "il n’y a aucun remboursement par l’assurance".

"Il me semble nécessaire de la soigner"

Le parquet, de son côté, a demandé la jonction des deux dossiers afin de faire bénéficier la quadragénaire d’une seule condamnation. "Cette dame a été interpellée pour des faits similaires, a rappelé le premier substitut Julien Pronier. Elle passe son temps à fréquenter les commerces de Monaco pour voler. Il me semble nécessaire de la soigner. C’est la raison pour laquelle je requiers une peine de trois mois assortie du sursis, le placement sous le régime de la liberté d’épreuve, l’obligation de soins pendant dix-huit mois et de réparer le préjudice causé." Me Grégoire Gamerdinger s’associe volontiers à cette demande car sa cliente ne peut plus travailler et elle perçoit en tout et pour tout une somme dérisoire pour vivre.

Au cours de sa plaidoirie teintée de bienveillance et de compassion, l’avocat a fait au mieux pour présenter une prévenue fragile. "Il est vrai que cette dame a des problèmes psychologiques. Elle a déjà été internée plusieurs fois dans des établissements psychiatriques. Elle a véritablement besoin d’une protection juridique. N’occultez pas ses soucis avec des avoirs financiers bloqués. Une sanction assortie du sursis et une mise à l’épreuve correspondent bien à la mesure pour aider ma cliente."

Le tribunal a suivi à la lettre les réquisitions du ministère public avec la mention complémentaire d’interdiction de paraître au cours des dix-huit prochains mois sur le territoire monégasque.

Et une mise en garde de la présidente: "Attention, les policiers demeurent vigilants sur ce point. Ils vous conduiront à nouveau devant ce tribunal dès l’instant où ils vous apercevront à Monaco."