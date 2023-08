Déjà condamné dans le Var, un séducteur mythomane qui se faisait passer pour un riche héritier arrêté par la police

Nos confrères de France Bleu ICI ont révélé, ce lundi 21 août, une affaire de dupe passée par le département du Var. A son origine, un homme, connu notamment sous les patronymes de "James Jacob Kempiskiqui" ou "Charles-Edouard Kabla Schneider", qui a déjà fait de la prison chez nous, avant de continuer à "duper des femmes en se faisant passer pour un riche héritier américain".

Désormais en détention provisoire, il avait en fait réapparu il y a quelques semaines, lorsque France Bleu a reçu des messages émanant de jeunes femmes assurant avoir été piégées par cet "usurpateur". Un des "plus incroyables escrocs de ces dernières années" selon un policier interrogé.

Aurélien A. 32 ans, se ferait ainsi fait passer, au choix, pour un "diplomate américain", un "avocat fiscaliste de New York" et pour le "riche héritier du groupe hôtelier suisse Kempinski". Son modus operandi? Vivre aux crochets de nombreuses femmes qu'il parvenait à séduire... avant de disparaître dans la nature.

Une femme d'affaires installée à Amsterdam a, la première, contacté les journalistes. Elle avait connu "Charles Edouard Kabla Schneider" sur une application de rencontre. "Nous avons eu un coup de foudre, tout a été très rapide entre nous. À la fin de mon séjour à Bruxelles, il vient s’installer chez moi. Il m’explique qu’il s’est fait voler ses papiers et sa carte bleue. Je lui achète donc tout ce dont il a besoin et je paye tout le reste. Notamment nos sorties dans des restaurants luxueux, où il commande toujours les meilleurs vins" raconte-t-elle.

"Il me demande en mariage très rapidement. Il fait semblant d’organiser la cérémonie à Monaco, il me montre même des confirmations de réservation d’hôtel pour 30 personnes! Pour lui, j’ai dépensé plusieurs milliers d’euros! Il avait un discours très convaincant… auquel j’ai cru, malgré les mises en garde de mes amis. Ils le trouvaient bizarre, avec un drôle d’accent et peu de connaissances en droit, alors qu’il était censé être avocat!"

En vacances à Paris, l'homme profitera d'un moment d'inattention de sa "future épouse" pour lui dérober "ses cartes bancaires, son téléphone et son ordinateur portable… avant de disparaître dans la nature!"

à lire aussi Il a détourné plusieurs milliers d'euros, un Varois jugé pour une série d’arnaques sur Internet

"Arnacoeur", "jeune Rocancourt"

Une Varoise installée dans le Gard va également contacter France Bleu Provence au même moment. Elle leur explique alors que l'homme, qu'elle soupçonne d'être un arnaqueur, "va commettre quelques maladresses dans sa façon de parler et de se comporter".

"Son comportement détonnait avec le milieu au sein duquel il prétendait avoir grandi. Il y avait aussi des incohérences dans ce qu’il me racontait. J’ai donc eu la puce à l’oreille. Je lui ai dit. Et j’ai discrètement fait des recherches sur Internet", dit-elle.

"L'arnacoeur", comme l'ont surnommé les policiers, finit alors par être interpeller par les enquêteurs de la BDEP du 8e arrondissement de Paris, qui a suivi ce dossier, à la suite des plaintes des deux jeunes femmes.

En garde à vue, il a souvent "réponse à tout et explique sa fuite en avant: il dit vivre de façon 'autonome' depuis qu’il a 14 ans et explique qu'il s’est inventé une nouvelle vie pour échapper à ses véritables parents, qui le maltraitaient. Ces fausses identités lui permettent de séduire les femmes dans un seul but, se faire héberger pour quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Il sait d’avance qu’aucune de ces histoires d’amour n’ira très loin et qu’il disparaîtra du jour au lendemain sans prévenir.'

Placé en détention provisoire à Paris, il était également recherché pour escroquerie, après avoir tenté d’acheter une voiture de luxe avec des chèques volés en 2021. Aussi poursuivi par les autorités belges, il avait hérité, lors de premières affaires dans le 83, du surnom de "jeune Rocancourt", de la part des policiers varois.