De Menton à Fréjus, il volait les sacs et cartes bancaires de personnes vulnérables

Le 18 février dernier, des policiers du commissariat de Menton se rendent sur les lieux du vol. Ils croisent la Fiat à Roquebrune-Cap-Martin. Demi-tour. Le fuyard met les gaz. Arrivé dans une impasse, il continue sa fuite à pied. Il est finalement rattrapé. C’est la fin d’une longue série de vols commis depuis 2019 entre Alpes-Maritimes et Var.

Une vingtaine de victimes recensée

Youssef Berradi, Marocain de 39 ans établi en Italie, répond d’une vingtaine de vols en récidive. La plupart à Menton et Fréjus, quelques-uns à Roquebrune-Cap-Martin et Sainte-Maxime.

Sacoches, portefeuilles, cartes bancaires... à chaque fois, l’objet du délit est sensiblement le même. Le profil des victimes aussi. Souvent des personnes âgées, parfois handicapées. Certains délits sont qualifiés de vols sur personnes vulnérables.

Youssef Berradi opérait souvent sur les parkings des supermarchés ou aux abords des caisses. Il subtilisait les effets personnels de clients, puis effectuait des achats ou retirait quelques centaines d’euros, quand il parvenait à récupérer le code de la carte bancaire. Parfois, celui-ci figurait dans le portefeuille.

"Je reconnais tous les faits. Mais il y en a pour lesquels je n’ai aucun souvenir", soutient le prévenu. "Vous avez tout reconnu, oui et non..., tempère le président Christian Legay. Mais je peux comprendre, vu le nombre de faits qui vous sont reprochés, que vous ne vous rappeliez plus de certains!"

"Pour son petit confort"

Pour le procureur Christophe Tricoche, ces délits en série traduisent "un mode de vie habituel". Des vols "pour son petit confort", motivés par l’achat d’un joli polo et non par la nécessité. Le magistrat dénonce la "lâcheté" de ces actes, qui ciblaient "des victimes pour lesquelles il y a le moins de risques, mais le plus de conséquences".

En défense, Me Audrey Vazzana s’étonne: Youssef Berradi n’a manifesté "aucune prudence" lors de ces vols, ne prenant jamais le soin de cacher son visage. Du pain bénit pour les caméras de vidéoprotection et les enquêteurs.

Le parquet requiert 24 mois de prison ferme. Le tribunal s’en tient à 18 mois, et maintient en prison le serial voleur.