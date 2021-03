"Dans les audiences on voit de plus en plus de cas qui sont à la limite de la psychiatrie"

Comment vos services traversent-ils la crise sanitaire?

Malgré toutes les restrictions, l’activité continue et c’est une bonne chose pour le justiciable. En interne, nous n’avons eu aucun cas positif, ce qui me permet de penser que toutes les mesures que nous avons prises ont été efficaces.

Les audiences ont-elles été maintenues?

Oui, mais uniquement avec le public concerné par l’affaire jugée. La presse était également présente, j’y tenais pour garantir la publicité des débats. En ce qui concerne les audiences civiles, on a demandé à développer le plus possible le dépôt de dossiers pour limiter les plaidoiries. Et globalement ça a bien fonctionné. C’est important pour ne pas pénaliser le justiciable.

Le profil des prévenus a-t-il changé? Avez-vous remarqué des individus psychologiquement plus fragiles?

J’ai du mal à analyser l’impact de la crise sur la délinquance. Je pense que nous n’avons pas assez de recul et pas suffisamment de cas, a fortiori à Monaco. Il faut être prudent. Ce qui est clair et évident, et cela n’est pas un phénomène lié à la pandémie, c’est qu’on a de plus en plus de cas qui sont à la limite de la psychiatrie. Ce phénomène grandit depuis des années. On a des attitudes violentes, de l’irritabilité excessive, de l’agressivité, des excités. On retrouve cela d’une manière générale dans l’évolution de la société. Et on le retrouve donc forcément dans les personnes qui viennent à la barre. Il y a clairement un niveau de tolérance qui baisse. ça dépasse très largement et Monaco et le Covid.