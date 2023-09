Constructions illégales à Cap-d’Ail: la commune se porte partie civile et demande réparation

La persévérance de la municipalité autant que sa ténacité ont fini par payer. Enfin. Après cinq années de procédure, rythmées à coups de procès-verbaux, neuf au total, et d’arrêtés interruptifs de travaux, six établis en tout sans que ces derniers ne stoppent le chantier, une procédure judiciaire voit enfin le jour. L’affaire des trois constructions illégales érigées sur une parcelle non constructible de Cap-d’Ail, à proximité de la plage Mala, par la SCI Mougins Maisons, propriétaire des lieux, sera jugée [lire notre édition du 2 juin 2023]. L’audience correctionnelle se tiendra à Nice le 21 novembre.

Il s’agira dans un premier temps pour le tribunal de notifier les infractions au code de l’urbanisme, à savoir la réalisation de trois bungalows, dont un doté de volets et d’un toit, dans un espace boisé classé, qui plus est dans un site naturel protégé, où l’édification d’un quelconque bâtiment est tout simplement interdite(*). Et de les condamner le cas échéant.

"Ces réalisations ont en outre pris place en ‘‘zone bleue’’, c’est-à-dire avec un aléa de glissement de terrain. Le propriétaire des lieux avait peut-être l’intention de les commercialiser ou d’y réaliser des fêtes. Nous avons pu capter des posts sur Instagram en ce sens", indique également le maire, Xavier Beck.

"Avec un cynisme démesuré"

"Des constructions de plus de 50mètres carrés réalisées en faisant fi des règles élémentaires d’urbanisme, sans jamais avoir demandé une quelconque autorisation et le tout avec un cynisme démesuré et sans qu’aucun de nos arrêtés interruptifs n’ait été suivi d’effets... Il était temps que cela cesse, le propriétaire des lieux sait ce qu’il fait et m’avait d’ailleurs déjà indiqué que cela se réglerait avec un chéquier", a rappelé le maire lors du conseil municipal de mardi soir.

L’audience correctionnelle satisfait d’autant plus l’édile et son équipe municipale qu’ils n’ont eu cesse de signaler et d’aller au bout des démarches, à l’instar de la pose de scellés, afin que cette procédure se retrouve entre les mains d’un juge. "Cette audience a pu être programmée parce que nous sommes parvenus à constater les faits le 6 juin dernier en nous rendant sur place, accompagnés par les gendarmes et en prenant des photos. Sans cette visite sur place, pour laquelle il a fallu forcer la porte d’entrée de la propriété, et donc avoir une autorisation du juge des libertés et des détentions, il n’était pas possible d’imaginer avoir une audience", précise Xavier Beck.

Vote à l’unanimité

Lors du conseil municipal de ce mardi soir, le premier magistrat de la commune a demandé l’autorisation qu’il puisse ester en justice. Précisément, le maire souhaite se porter partie civile au nom de Cap-d’Ail. "À ce titre, nous souhaitons demander la condamnation de la remise en état du site, de solliciter du tribunal l’autorisation de procéder d’office aux travaux, et de condamner le ou les prévenus à des dommages et des intérêts à hauteur de 50.000 euros." Une démarche qui a été votée à l’unanimité en attendant, désormais, la date du 21 novembre.

* Cet espace est classé NLR, c’est-à-dire qu’il correspond aux espaces remarquables au titre de la loi littoral et de la Directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes.