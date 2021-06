Comment un employé a détourné, à Fréjus, plus de 210.000€ de la société dont le siège se trouve à Mouans-Sartoux?

Le tribunal judiciaire de Draguignan, qui vient de le condamner à douze mois d’emprisonnement avec sursis et un an d’inéligibilité, a ordonné la confiscation des sommes saisies sur son compte bancaire (un peu plus de 12.000 euros). Il devra en outre verser 183.104 euros hors taxe à HCC au titre de réparation du préjudice subi et 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Âgé de 47 ans, l’employé indélicat avait mis en place tout un stratagème pour flouer son entreprise et gagner de l’argent sur son dos. Il donnait des bons de livraison aux acheteurs et se faisait payer en espèces.

Au-dessus de tout soupçon

Et pour dissimuler son trafic, il falsifiait les numéros de série des appareils et les imputait dans le stock de 2015, après avoir subtilisé les login et mot de passe d’une salariée de la comptabilité. L’actuelle directrice, fille du créateur de cette PME familiale, son mari, et la directrice financière ont passé des nuits blanches à chercher d’où pouvait venir le problème, pointé en novembre 2019 par leur partenaire informatique extérieur, après la découverte de manœuvres informatiques douteuses. Car s’ils avaient bien trouvé des incohérences au moment du bilan avec une étonnante chute de la marge, ils n’ont pas soupçonné cet employé présent depuis une dizaine d’années et apprécié de tous, se demandant même si les commerciaux n’avaient pas consenti trop de remises.

Des gendarmes spécialisés

Ce sont finalement les gendarmes spécialisés en nouvelles technologies de la brigade de recherches de Grasse et du pôle intelligence économique de Sophia Antipolis (du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes), qui vont révéler l’ampleur de l’escroquerie, le modus operandi, et qui ont écarté une complicité interne. "Les recherches comptables et l’analyse de l’ordinateur du salarié indélicat, ont révélé les faux en écriture, a expliqué l’adjudant Pascal Citérin. Il maîtrisait le logiciel, masquait les numéros du matériel, qu’il vendait pour son propre compte, et modifiait les bons de livraison des exercices antérieurs. Il agissait en toute connaissance de cause".

L’honneur de la direction rétablie

En plus du préjudice au niveau de la trésorerie, heureusement saine, du groupe HCC, qui compte treize agences en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros en 2020, cette affaire a eu dans un premier temps des conséquences sur la réputation des dirigeants. Ils ont été critiqués par certains, en interne comme chez les partenaires, pour avoir licencié, en décembre 2019, cet homme sympathique, qui aura ainsi berné tout le monde.

Niant les faits reprochés, celui-ci avait même intenté une action devant le conseil de prud’hommes avant de se désister devant les éléments de preuve établis par les enquêteurs. En le déclarant coupable et en le condamnant, la justice a établi la vérité des faits et rétabli l’honneur de l’équipe de direction.