Messages, coups de téléphone... Comment un amant harceleur a pourri la vie d’une famille

Vincent, 44 ans, vendeur à Monaco, costume et pochette chics, droit comme un "i" à la barre du tribunal correctionnel de Nice, jamais condamné, a pourri pendant trois ans la vie d’une famille par des appels téléphoniques et des messages malveillants. À l’origine de son comportement répréhensible, une histoire d’amour contrariée avec Christian, riche banquier suisse, élégant sexagénaire, marié et père de famille.

Pendant des mois, ce dernier a entretenu une relation adultère. Vincent, exaspéré qu’il ne rompe pas définitivement avec son épouse, s’est alors vengé en passant pendant trois ans des coups de fil orduriers à toute la famille.

Christine, l’épouse à la fois bafouée et harcelée, est tombée en dépression. Ses deux enfants ont aussi été destinataires des messages vindicatifs de l’amant délaissé. Une première plainte est restée lettre morte puis une autre procédure a provoqué un rappel à la loi. À peine sorti du tribunal, Vincent récidivait. D’où sa comparution en correctionnelle.

L’échec d’une conciliation

Au cœur de ce mauvais vaudeville, Vincent affirme devant ses juges qu’il a définitivement tourné la page et regrette son comportement. Christine veut y croire. Elle raconte son calvaire avec une voix teintée d’émotions: "Je ne connais pas cette personne, je ne l’ai jamais vue. Depuis 2021, il n’a cessé de nous faire du chantage, d’imposer sa présence avec la volonté de détruire notre famille. Mon mari a tenté de trouver une conciliation mais ca n’a pas marché."

Vincent tente de se justifier. "Je ne m’alimentais plus, je ne m’estimais plus, j’essayais à tout prix d’avoir des informations. Mes messages sont pleins de fautes d’orthographe. Christian me laissait mariner. Il ne m’a jamais dit c’est terminé. J’ai perdu. J’ai fini par réaliser."

"Vous n’êtes pas poursuivi pour les fautes", remarque le président Chemama

"Je l’ai rencontré à 22 ans, il me disait que ses proches étaient au courant", tente de se justifier le prévenu.

"Réalisez-vous que le fait d’avoir pris attache avec sa famille, ça a pu causer un préjudice énorme, voire des dégâts irréparables?"

Le mari volage à la double vie homosexuelle écoute en silence au fond de la salle d’audience. Vincent et Christian se sont rencontrés sur un site spécialisé. Christian a longtemps caché sa véritable identité et sa vie maritale à Vincent jusqu’en 2023. "J’ai tout perdu, mon père, mon ami, mon amant, se lamente le prévenu. J’ai passé les plus belles années avec lui. Il m’a demandé d’être patient."

Le double jeu du mari

C’est finalement Christine, soutenue par Me Cindy Marafico, qui paiera cher le double-jeu de son mari, dont le comportement est stigmatisé par Me Xavier Fruton, l’avocat de Vincent. " Il a manipulé deux destinées pendant des mois!" "À un moment donné je ne savais plus. J’étais dans un étau. C’était l’appel du cœur. Je regrette amèrement."

Condamné à quatre mois de prison avec sursis par le président Alain Chemama, le harceleur évite une mention à son casier judiciaire qui risquait de lui faire perdre son emploi monégasque. Il se voit interdit de contact avec Christine et ses enfants pendant cinq ans et doit s’acquitter de 3.000 euros de dommages et intérêts.