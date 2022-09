Commando Erignac: pas de liberté conditionnelle pour Alessandri, colère d'élus corses

Pierre Alessandri avait obtenu le 12 mai une mesure de semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle, mais le Parquet national antiterroriste (Pnat) avait fait appel.

"Suivant les réquisitions du procureur général de Paris, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a, ce jour, infirmé la décision rendue en première instance et rejeté la demande d'aménagement de peine formulée par Pierre Alessandri", indique le procureur général Rémy Heitz dans un communiqué.

Il s'agissait de la troisième demande d'aménagement de peine en semi-liberté déposée par Pierre Alessandri, aujourd'hui âgé de 64 ans et libérable depuis 2017.

A chaque fois, en octobre 2019, en juillet 2021, puis en mai 2022, le tribunal d'application des peines antiterroriste avait donné son feu vert, mais la décision avait été infirmée par la cour d'appel après un appel suspensif du Pnat.

"Aujourd’hui, ce n’est pas une décision de justice qui est rendue c’est la décision d’État instrumentalisée par le parquet", a réagi Pierre Benedetti, le chef de file du parti indépendantiste corse Core in Fronte, qui ne compte que six élus sur 63 à l'assemblée de Corse, avant que la session ne soit suspendue.

"A compter d’aujourd’hui, Core in Fronte suspend sa participation aux négociations à Paris tant qu’il n’y a pas une clarification", a-t-il ajouté en référence au cycle de réunions lancé en juillet par le gouvernement et les élus corses sur l'avenir de l'île y compris institutionnel.

"Cercle infernal"

Le président autonomiste du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a lui appelé l'ensemble des élus de l'assemblée de Corse et en particulier les présidents des différents groupes politiques à se réunir pour réfléchir "ensemble à ce qu’il faut faire pour que le chemin de guerre vers lequel certains à Paris veulent nous conduire ne soit pas celui que nous empruntions. Ni nous, ni notre jeunesse".

Les négociations avaient été lancées après des émeutes ayant suivi l'agression mortelle en prison du militant nationaliste Yvan Colonna, condamné lui aussi pour l'assassinat du préfet Erignac.

Une réunion des présidents de groupes politiques doit avoir lieu à 17H30.

"Les décisions que nous avons à prendre sont des décisions lourdes", a affirmé M. Simeoni, estimant que celle de la cour d'appel de Paris était "incompréhensible et structurellement dangereuse".

"Nous sommes enfermés à notre corps défendant dans un cercle infernal", a-t-il assuré: "Les juges d’appel nous disent que si on ne peut pas libérer Pierre Alessandri, c’est parce qu’il y a des manifestations en Corse et des violences dans la rue mais ces violences dans la rue ont été causées par l’injustice" de l'agression mortelle d'Yvan Colonna et du refus de son rapprochement dans une prison corse, a-t-il martelé.

Il a appelé à ce que "des gens à Paris disent que le moment est venu de la justice donc de la libération donc de la paix".

Même l'opposition de droite (17 sièges sur 63) aux nationalistes a exprimé "un sentiment d'injustice" face à la décision judiciaire.

Pierre Alessandri s'est pourvu en cassation contre le deuxième refus de la justice de lui octroyer cet aménagement de peine. Son avocat n'a pas pu être joint par l'AFP. La Cour de cassation doit rendre sa décision le 26 octobre.

Pierre Alessandri est incarcéré depuis 1999, tout comme Alain Ferrandi, autre membre du commando condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac.

Les deux hommes, qui demandaient depuis des années leur rapprochement en Corse, ont été transférés le 11 avril à la prison de Borgo. Ce transfèrement a été rendu possible par la levée de leur statut de "détenus particulièrement signalés".

Alain Ferrandi a également essuyé deux refus d'aménagements de peine.