Cleptomane haut de gamme, l'élégante russe se retrouve au tribunal

Moscovite de 54 ans, elle a fière allure dans son manteau rouge qui met en valeur sa silhouette élancée et la blondeur de ses cheveux. L’élégante quinquagénaire, qui ne s’exprime qu’en russe ou en anglais, dort depuis ce lundi soir en prison. Ainsi en a décidé le tribunal correctionnel fatigué par la cleptomanie de cette ressortissante russe domiciliée à Beaulieu-sur-Mer.

Il y avait eu première alerte en août. Puis début décembre. Cliente des Galeries Lafayette, elle avait été surprise avec des figurines en cristal et une robe Red Valentino qu’elle avait omis de payer. En raison de cette récidive, le parquet avait suggéré un placement en détention provisoire dans l’attente d’un procès fixé au 20 janvier.

Dans l’attente d’une expertise psychiatrique

Le juge des libertés et de la détention avait finalement remis la suspecte en liberté sous contrôle judiciaire avec une seule obligation : de ne plus mettre les pieds aux Galeries Lafayette. Les juges avaient également ordonné une expertise psychiatrique de la suspecte pour tenter de comprendre son comportement alors qu’elle n’est pas, semble-t-il, dans le besoin.

Non seulement la belle s’est retrouvée dans le grand magasin mais elle a été une fois de plus surprise avec une robe de marque et des figurines en cristal. Elle est même soupçonnée d’avoir uriné dans une cabine d’essayage, ce qu’elle dément énergiquement.

"Je regrette ce qui s’est passé", prétend la prévenue qui met son comportement sur le compte d’un divorce douloureux, de l’arrêt de ses antidépresseurs et de l’absence de ses enfants restés à Moscou. Elle se présente comme avocate, s’apprête, affirme-t-elle, à signer un contrat comme juriste d’une agence immobilière. Le président Marc Jean-Talon s’en étonne alors qu’elle ne parle pas français.

"Je parle parfaitement anglais", se défend la prévenue, qui implore le tribunal de lui laisser une dernière chance, prête à payer les objets dérobés.

"Vous n’étiez pas dans votre état normal, dites-vous, mais vos explications quand vous vous faites arrêter sont parfaitement rationnelles", remarque le président Jean-Talon.

Le magistrat ne souhaite pas juger la prévenue sans le retour de l’expertise psychiatrique qui n’a pas encore été effectuée. Reste à décider de la remise en liberté ou non de la cleptomane en attendant sa comparution le 20 janvier.

Pour la procureure Brigitte Funel, cette femme reste une énigme. La magistrate demande le placement en détention de cette voleuse haut de gamme. Ce qu’elle obtient tant le risque est patent de revoir cette femme revenir se servir aux Galeries Lafayette.

La Moscovite a été emmenée en larmes à la maison d’arrêt.