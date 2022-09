Christian Quesada, l'ancien maître des "12 coups de midi", retourne en prison

Christian Quesada a été condamné à trois ans de prison en 2020 pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques, ainsi qu'à une obligation de trois ans de suivi socio-judiciaire. Un an plus tard, il obtenait une libération conditionnelle.

Selon nos confrères de Midi-Libre, l'homme âgé de 58 ans est retourné en prison à Perpignan, lundi 26 septembre. Une information qui a été confirmée par le parquet de la ville. A sa sortie de prison en 2021, Christian Quesada avait quitté le département de l’Ain pour s'installer dans les Pyrénées-Orientales.



Même s'il avait purgé sa peine, l'ancien candidat avait des obligations à respecter dans le cadre de son suivi socio-judiciaire. Il s'agit d'un dispositif généralement imposé aux délinquants et criminels sexuels "prévoyant souvent une obligation de soins, ou interdisant de fréquenter des mineures", indiquent nos confrères.

Christian Quesada n'aurait pas respecté les obligations liées à sa liberté conditionnelle, ce qui lui a valu, de se retrouver à nouveau derrière les barreaux. Il devrait comparaître le 6 octobre prochain.