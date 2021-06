Christian Iacono, Patrick Dils, Loïc Sécher... Ces autres procès en révision qui ont eu lieu en France

Grâce aux progrès de la preuve ADN, Omar Raddad, jardinier marocain condamné pour le meurtre de Ghislaine Marchal en 1991 à Mougins, a retrouvé l'espoir d'obtenir une révision de son procès, après un premier refus cuisant de la justice en 2002.

Mais les procès en révision d'une condamnation criminelle, comme celui demandé par la défense d'Omar Raddad, sont rares en France. Depuis le milieu du XXe siècle, seule une dizaine de ces procédures ont abouti à l'acquittement.

Christian Iacono



L'ex-maire de Vence (Alpes-Maritimes), est acquitté en mars 2015 de viols sur son petit-fils. Sa condamnation à neuf ans de prison, en 2009 puis en appel deux ans plus tard, a été annulée en février 2014 car son petit-fils, après avoir soutenu pendant 11 ans avoir été violé par son grand-père, s'était rétracté en 2011. L'élu avait passé 16 mois en prison.

Abdelkader Azzimani et Abdelrrahim El Jabri



Acquittés en juillet 2014, après 12 et 13 ans derrière les barreaux. Leur condamnation à 20 ans de réclusion en 2004 pour le meurtre d'un jeune dealer a été annulée en 2013, après la mise en cause d'un nouveau suspect par une expertise ADN. Deux autres hommes, Michel Boulma et Bouziane Helaili, ont été condamnés en 2013 à 20 ans de réclusion pour cet assassinat.

Marc Machin



Acquitté au terme de son troisième procès en décembre 2012, deux ans après l'annulation de sa condamnation obtenue parce que le véritable auteur du meurtre (David Sagno) s'était dénoncé. Il avait été condamné à 18 ans de réclusion et a passé près de sept ans en prison pour le meurtre d'une femme en 2001 au pont de Neuilly (Hauts-de-Seine). Depuis sa sortie de prison en 2008, il a accumulé les condamnations et doit être jugé pour viol en octobre à Paris.

Loïc Sécher



Acquitté en juin 2011 à l'issue de son procès en révision. Sa condamnation à 16 ans de réclusion pour les viols d'une adolescente avait été annulée en 2010, après que celle-ci se soit rétractée. Il a passé plus de sept ans en prison.

Patrick Dils



Patrick Dils avait été condamné en 1989 à la réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres de deux enfants commis en 1986 à Montigny-lès-Metz (Moselle). Après révision en avril 2001, il avait été de nouveau condamné, à 25 ans, en juin 2001. En 2002, il est finalement acquitté en appel après avoir passé 15 ans de détention. Le tueur en série Francis Heaulme est définitivement condamné depuis 2020 pour ces deux meutres.

Rida Daalouche



Ce Tunisien est acquitté en mai 1999 après avoir été condamné en 1994 à 14 ans de réclusion criminelle pour meurtre, et avoir passé plus de cinq ans en prison. Sa condamnation avait été annulée en 1998, après qu'il a pu étayer son alibi.

Guy Mauvillain



Condamné pour le meurtre d'une vieille dame à 18 ans de réclusion en 1975, il est rejugé après révision et acquitté en 1985.

Roland Agret



Condamné à 15 ans de réclusion en 1973 pour l'assassinat d'un garagiste, il obtient la révision de son procès et son acquittement en 1985, après plus d'un an de grève de la faim et une grâce présidentielle pour raisons médicales en 1977. Il est décédé en 2016 après avoir consacré sa vie à la dénonciation des dysfonctionnements de la justice.

Jean-Marie Deveaux



Ce garçon boucher, condamné à 20 ans de réclusion en 1963 pour le meurtre de la fille de ses employeurs, est rejugé et acquitté en 1969. Cette affaire est à l'origine de la loi sur l'indemnisation des victimes d'erreur judiciaire.

Jean Deshays



Ce docker accusé d'avoir assassiné un fermier, condamné à 20 ans de travaux forcés en 1949, est rejugé après révision et acquitté en 1955.

De nombreuses demandes en révision ont été rejetées, concernant de célèbres affaires comme Dominici, Seznec, ou Dany Leprince. Ce dernier, à qui un second procès avait été refusé en 2011, a obtenu en mai de nouvelles investigations sur le quadruple meurtre pour lequel il a été condamné en 1997.