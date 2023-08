"Je n’ai rien fait à Tsuki": le maître du chien martyrisé en juillet dernier relaxé au bénéfice du doute

Qui a tué Tsuki, un pitbull de 9 ans, découvert mort le matin du 20 juillet dans un immeuble du boulevard Henri-Sappia à Nice-Nord? Le tribunal correctionnel a examiné l’affaire ce lundi et n’a pu apporter de réponses.

La présidente Marion Menot a estimé que les indices n’étaient pas suffisants pour condamner Loïc, 45 ans, maître du chien et suspect numéro un. "Je n’ai rien fait à Tsuki", martèle le prévenu, détenu depuis quatre semaines, poursuivi pour sévices graves sur animal domestique ayant entraîné la mort.

Titulaire d’un BTS force de vente, l’homme est parti à la dérive après un licenciement en Savoie. Il est revenu dans sa ville natale avec son compagnon à quatre pattes. Brigitte, une amie qui l’a connu enfant, lui a proposé de l’héberger quelques mois pour faciliter sa réinsertion. Devant sa mauvaise volonté, elle l’a mis à la porte. Coïncidence, quelques heures plus tard la dépouille de Tsuki était déposée devant son appartement. Un témoin a entendu Loïc hurler: "Elle a tué mon chien, je vais la tuer aussi."

Brûlures inexpliquées

"C’est vrai que je la tenais pour responsable de la mort de Tsuki", se justifie le prévenu, qui s’exprime avec aisance quand il est sobre. Loïc explique que le 19 juillet, son chien s’est échappé, qu’il l’a cherché des heures durant. "Quand je l’ai trouvé, il n’était pas bien. Il est mort peu après mais il était intact." Loïc ne s’explique toujours pas les plaies sur son chien, comme s’il avait été aspergé d’acide, au moment de la découverte du cadavre.

L’examen vétérinaire décrit " une hémorragie thoracique et abdominale importante liée à un traumatisme sévère, des plaies multiples compatibles avec des brûlures chimiques." Les avocats d’une douzaine d’ associations de la cause animale ne croient pas la version du prévenu. Leurs demandes de dommages et intérêts oscillent entre l’euro symbolique et 2000 euros.

Le plus émouvant est Christophe Pradal, responsable du refuge de la Conca. Lui ne réclame rien. Simplement "que Loïc soit interdit de posséder un animal". Il avait confié Tsuki à ses bons soins. Il en a les larmes aux yeux: "L’an dernier, sa compagne m’a appelé depuis la Savoie pour que je récupère le chien. Lui devait venir nous le confier le temps d’aller mieux. Il n’est jamais venu."

Les versions changeantes du suspect

Le procureur Sébastien Eskandar requiert six mois de prison ferme assortis d’un mandat de dépôt: "Au-delà de la souffrance de l’animal, l’acte d’une particulière cruauté interroge sur le rapport à la violence de cette personne." Selon l’accusation, seul son maître pouvait battre un tel chien sans que le molosse ne réagisse. Le magistrat pointe les incohérences de Loïc, qui a changé de versions entre deux gardes à vue, estime que le suspect voulait "culpabiliser et punir celle qui l’avait congédié".

Une théorie battue en brèche par Me Anne-Cécile Noël, avocate de la défense: "Brigitte n’a aucune affection pour ce chien. Elle n’a que faire de cet animal." Me Noël insiste sur les incertitudes et les lacunes du dossier. L’avocate suggère que dans sa fugue, le chien a pu avoir été percuté par un véhicule.

Quant aux plaies, elles peuvent avoir été provoquées par le versement de javel post-mortem par un voisin qui redoutait l’odeur d’un chien mort. "Il n’a été brûlé que d’un côté", souligne Me Anne-Cécile Noël. Autant d’arguments qui ont bénéficié au suspect, finalement relaxé au bénéfice du doute.