Chat traîné derrière un vélo à Nice: 8 mois de prison ferme requis par le procureur

Un homme de 47 ans, surpris le 9 juillet à traîner un chat attaché à son vélo rue de Roquebillière à Nice, devait être jugé ce mardi matin en correctionnelle pour cet acte de cruauté. L’individu, "qui a une problématique avec l'alcool", a précisé le juge, ne s’est pas présenté au tribunal.

Le procureur de la République a requis une peine de huit mois de prison contre le prévenu qui compte déjà trente mentions à son casier judiciaire.

Jugement le 29 novembre

Une dizaine d’associations de protection animale sont parties civiles et réclament des dommages et intérêts. ASA 06 a recueilli l’animal dont les coussinets ont été brûlés. Elle l’a confié à une famille d’accueil et espère que la justice prononcera la confiscation du chat.

Le juge a mis sa décision en délibéré au 29 novembre.