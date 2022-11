"Charge le camion et coupe-lui les freins": au procès de l’attentat du 14-Juillet, Chokri Chafroud, l’accusé au SMS troublant

"Charge le camion de 2000 tonnes de fer et nique, coupe lui les freins mon ami et moi je regarde."

C’est un message qui tient en une phrase, mais qui appelle beaucoup de questions. Ce message, Chokri Chafroud l’a envoyé par Facebook à Mohamed Lahouaiej Bouhlel, le soir du 4 avril 2016. Soit une centaine de jours avant que le terroriste ne lance un camion blanc sur la promenade des Anglais. Ce 19-tonnes fera 86 morts, plus de 450 blessés et des milliers de victimes traumatisées.

Chokri Chafroud était-il au courant de ce funeste projet? L’a-t-il inspiré, sciemment ou non? Ou ce message n’a-t-il aucun lien avec l’attentat de Nice? Voilà qui ne manquera pas d’alimenter les débats, à Paris, en cette dixième semaine de procès du massacre du 14 juillet 2016.

Échanges soutenus avec le terroriste

Cette semaine d’audience sera courte, vendredi férié oblige: trois jours, comme la précédente. Mais l’enjeu est là encore crucial.

Chokri Chafroud, Tunisien de 43 ans, est entendu après Mohamed Ghraieb et avant Ramzi Arefa. Ces trois accusés répondent d’"association de malfaiteurs terroriste". Les cinq autres sont poursuivis pour trafic d’arme, soit des infractions de droit commun.

Voici donc l’un des principaux accusés. Comme Mohamed Ghraieb, Chokri Chafroud a échangé des centaines de messages téléphoniques avec Bouhlel, qu’il appelait "Salman" - notamment à l’approche du 14-Juillet. Comme lui, il est monté à bord du camion loué trois jours plus tôt. Comme lui, il est désigné dans une note vocale laissée par "Salman" à quelques heures de l’attaque. Et comme lui, il se défend d’avoir su quoi que ce soit.

"Chokri et ses amis sont prêts"

Vendredi dernier, la cour d’assises de Paris spécialement constituée a "cuisiné" Mohamed Ghraieb durant plus de neuf heures. Son audition, rythmée par les "Je ne sais pas" et les "Je ne me rappelle plus", n’a pas permis de faire émerger une évidence, ni sur sa culpabilité, ni sur son innocence.

On saura jeudi si le président Laurent Raviot réserve le même sort à Chokri Chafroud. On sait d’ores et déjà qu’il comparaît dans le box des détenus, contrairement au précédent accusé. Cette impression visuelle ne présage pas de sa culpabilité. Reste que les motifs d’interrogation ne manquent pas.

Pourquoi avoir écrit ce message étonnamment prémonitoire du 4 avril 2016, dont Chafroud a contesté l’intention comme la traduction? Pourquoi être monté à bord du camion alors que Bouhlel était en plein repérage sur le bord de mer niçois, le 12 juillet 2016? Pourquoi ce selfie à ses côtés, le majeur dressé, le 13 au soir? Pourquoi "Salman" dit-il que "Chokri et ses amis sont prêts pour le mois prochain", dans sa note enregistrée le 14? Se sont-ils d’ailleurs vus ce soir-là?

"Je ne l’ai pas aidé"

Chokri Chafroud s’est défendu point par point, lors de sa garde à vue puis de l’instruction, quitte à évoluer dans ses déclarations. Il s’était brièvement exprimé à l’entame du procès, le 6 septembre dernier. "Salman était un copain. Je n’arrive pas à trouver les mots pour décrire ce qu’il a fait. Je ne sais pas ce qu’il avait dans sa tête... Par contre, je ne l’ai pas aidé. Pas du tout."

Ce mardi sera consacré à l’examen de sa personnalité. Chokri Chafroud était arrivé en Italie une dizaine d’années avant l’attentat, et à Nice quelques mois plus tôt. "Aujourd’hui j’ai peur. Je suis stressé, très stressé", déclarait-il voilà deux mois. Son grand oral, le vrai, ne commence qu’aujourd’hui.