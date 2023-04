Chantage à la sex-tape à Saint-Etienne: l'ex-directeur de cabinet du maire mis en examen

"Je n’ai pas souhaité répondre aux magistrats", a brièvement déclaré M. Gautierri aux journalistes présents, sans préciser les chefs de sa mise en examen.

Cet homme de 54 ans avait été déféré jeudi matin devant les juges d'instruction après avoir passé une quarantaine d'heures en garde à vue, en compagnie de son ancien patron, l'ex-LR Gaël Perdriau, de l'ancien adjoint municipal Samy Kéfi-Jérôme et de l'ex-compagnon de ce dernier Gilles Rossary-Lenglet.

L'affaire a éclaté l'an dernier quand M. Rossary-Lenglet avait révélé à Mediapart l'existence d'une vidéo compromettante tournée en janvier 2015 dans laquelle on peut voir l'ex-premier adjoint centriste Gilles Artigues, rival politique de Gaël Perdriau, se faire masser par un homme dans une chambre d'hôtel à Paris.

Le Stéphanois assurait dans ses confessions que ce "barbouzage de moeurs" avait été commandité par le maire et son entourage dans le but de neutraliser le centriste. Et il disait avoir été rétribué via des prestations fictives facturées à deux associations culturelles locales subventionnées par la mairie.

Une information judiciaire a été ouverte en septembre 2022 pour "atteinte à l'intimité de la vie privée, chantage aggravé, soustraction de bien public par une personne chargée d'une fonction publique, abus de confiance et recel de ces infractions", après une plainte de M. Artigues.

Au nom de la "présomption d'innocence"

Nommément accusé par M. Artigues, placé en garde à vue mi-septembre 2022, cité dans des enregistrements audio accablants, le maire et président de la métropole de Saint-Etienne a toujours clamé son innocence et répété plusieurs fois qu'il ne démissionnerait pas, même en cas de mise en examen.

Arc-bouté dans ses dénégations, Gaël Perdriau a jusqu'à présent tenu tête à ses adversaires politiques locaux en refusant de démissionner de ses mandats électifs, au nom de la "présomption d'innocence".

Rapidement exclu de LR après une première garde à vue de quelques heures mi-septembre 2022, il s'est mis en retrait de ses fonctions sans pour autant renoncer à ses mandats à la tête de la municipalité et de la Métropole, réunissant 53 communes et 400.000 habitants.

L'affaire l'a par ailleurs poussé à limoger son directeur de cabinet fin septembre, tandis que son adjoint Samy Kéfi-Jérôme démissionnait de ses mandats à la municipalité et à la métropole de Saint-Etienne.