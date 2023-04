C'est une première à Monaco: un piéton distrait condamné pour avoir fait chuter lourdement une scootériste

Une première à Monaco! Et un nouvel exemple d’accident imprévisible que tout un chacun peut provoquer par mégarde. De mémoire de magistrat, en effet, jamais un piéton n’avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour sa mise en cause dans un accident de la circulation. Cité comme prévenu à l’audience et malgré son absence, le prévenu a été jugé responsable de la chute d’une scootériste, le 12 avril 2022, et condamné à une amende de 500 euros avec sursis. Pour chiffrer les indemnisations de la victime, l’affaire a été renvoyée sur intérêt civil le 12 mai prochain.

Un temps sur un fauteuil roulant

La collision s’est produite sur la vaste place des Moulins. Un quinquagénaire descendait brusquement sur la chaussée et occasionnait la chute d’une conductrice sur son deux-roues avec de graves conséquences pour la jeune femme: 180 jours d’arrêt de travail. Habituellement, il n’y a pas photo! Cette dernière est logiquement responsable d’inattention ou d’imprudence. Mais dans ce cas précis, le piéton, un homme sans profession, traversait à moins de 3 mètres des clous et il était caché en grande partie par un panneau de signalisation. Il était impossible à la motocycliste de l’apercevoir et de l’éviter.

Le président Florestan Bellinzona porte à la connaissance des acteurs de justice concernés les revendications du prévenu. "Ce Monsieur a reconnu qu’il était en dehors du passage protégé. Mais il a estimé que les responsabilités étaient partagées."

Puis il invite l’auxiliaire de vie, à attester des faits. "J’ai tout entrepris pour éviter le choc avec le piéton, témoigne l’employée du service communal. J’ai freiné brusquement. Je suis tombée. Ma tête et mes genoux ont tapé sur le sol. Les conséquences ont été terribles. Je n’arrivais plus à avaler ni parler de manière correcte. Fractures et entorses m’ont conduite pour un temps sur un fauteuil roulant."

Pire encore à l’écouter. "J’ai perdu mon travail, poursuit-elle. J’assure bien quelques missions en intérim, mais des douleurs aux genoux fragilisés accentuent ma mobilité réduite. J’ai pensé à une éventuelle reconversion professionnelle. Comment y parvenir? Aujourd’hui je suis diminuée et sans ressources pécuniaires et matérielles."

"Le piéton est obligé d’indemniser"

Son conseil niçois, Me Laurent Duval, incite à revoir les images des caméras de surveillance qui ont capté la scène. Et d’ajouter: "Le prévenu s’est confondu en excuses au moment du choc. Toutefois très vite édulcorées quand il a su que ma cliente avait déposé plainte. Ce même personnage a avoué sa négligence et il avait des écouteurs aux oreilles."

L’avocat se considère remplit d’inquiétudes pour la suite donnée à ce dossier. "Le piéton est obligé d’indemniser la victime. Pourtant l’expertise est paradoxale. On a reconnu la situation d’un côté et on ne prend rien en charge de l’autre. Or, la répercussion professionnelle est considérable, avec des problèmes de motricité indéniable et une reconversion difficile. Allouez une provision justifiée et une expertise contradictoire."

"Son comportement est fuyant. Il s’en fout"

Le parquet convient du bon droit de la partie civile et l’impossibilité d’anticiper le comportement du piéton par la conductrice. Sans oublier de citer auparavant un article monégasque. "Le texte permet à une personne qui circule à pied, rappelle le substitut Emmanuelle Carniello, de traverser hors d’un passage protégé s’il se situe à plus de 30 mètres de son emplacement matérialisé par des bandes blanches. Avec prudence évidemment ! Dans cette affaire, la distance n’excède pas 3 mètres et le prévenu ne prend aucune protection pour aller à l’autre bout du trottoir. Les conséquences sont disproportionnées: trois jours d’ITT pour Monsieur, six mois pour Madame qui n’a commis aucune faute. Des dommages et indemnisation à l’amiable ? Son assurance américaine, associée à un logement aux États-Unis où il ne vit plus interviendra-t-elle?"

La parquetière n’a aucune intention de rester dans l’expectative. "En attendant, un an après les faits, cet homme n’a pas versé un euro et son comportement est fuyant. Il s’en fout ! Je requiers quinze jours avec sursis, la liberté d’épreuve et l’obligation d’indemniser la victime."

Le tribunal s’est est tenu à une amende avec sursis et une prochaine audience quantifiera les dommages financiers et matériels.