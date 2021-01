Cellule terroriste mentonnaise: l’ancien légionnaire Frédéric Renet passe aux aveux

Parfois, en regardant le box des accusés, on se dit de l’un d’entre eux qu’il n’a "pas le profil". A fortiori en matière de terrorisme, où la légende des combattants barbus a la vie dure.



Le Mentonnais Frédéric Renet, jugé depuis lundi devant la cour d’assises spéciale de Paris pour association de malfaiteur terroriste, est incontestablement de ceux-là.



"Vous êtes un accusé assez atypique", rappelle d’ailleurs Olivier Parleani, l’un des deux avocats de l’accusé. Quelques instants auparavant, Frédéric Renet avait avoué à des magistrats peu habitués à ce genre de déclarations "se sentir bien, ici, en cour d’assises. Je me sens à l’aise, je ne me sens pas contraint. Les questions me sont posées directement mais avec psychologie, posément. Ça m’a fait du bien de tout reconnaître ici."



C’est une autre particularité de cet accusé: il ne nie absolument rien de ce qui lui est aujourd’hui reproché.

"Ils m’ont parlé de l’Etat Islamique et ça m’a plu"

Aux questions du président comme de l’avocat général, l’ancien légionnaire a répondu sans se dérober, semblant parfois perdre le fil de sa pensée mais ne cherchant jamais à minimiser sa responsabilité. Oui, il se considérait bien comme un soldat de l’Etat Islamique (E.I.) au moment de son interpellation, en novembre 2017.



"Les frères Ziari(1) avaient essayé de rejoindre la Syrie, moi j’avais reçu une lettre du procureur de Paris François Molins qui me disait d’arrêter de relayer des appels au boycott d’Israël sur Facebook. Ce problème avec l’islam nous a encore rapprochés. Ils m’ont parlé de l’Etat Islamique et ça m’a plu."



Désarmante façon de raconter son adhésion à l’organisation terroriste, dont il se considère à partir de ce moment-là comme un soldat. C’est donc en soldat qu’il discutera avec Yannis Ziari de leurs projets d’attentats.

Une conversion forcée à l’islam à Castellar

"Il m’a parlé de son intention de faire une opération de conversion par la force sur le village de Castellar", raconte-t-il au président Petiteau. Le magistrat en reste pantois: "Une opération de conversion forcée à l’islam? Sur un village provençal?"



Réponse de l’accusé: "Une opération armée, mais sans attentat." Les questions portent ensuite sur le rôle joué par Frédéric Renet au sein de la Cellule mentonnaise. Pour les enquêteurs, il est le préparateur physique. Celui qui, fort de son passé de légionnaire et de triathlète, avait la charge de former les recrues en vue de commettre des attentats.



"Je leur ai proposé de faire du sport", admet l’intéressé. "Vous leur avez aussi donné des conseils pour tirer à l’arme à feu?" "Oui, c’était lors d’une soirée pizza. Je leur ai parlé de technique de tir, du fait qu’il fallait avoir un bon souffle pour être relâché au moment de tirer."



Démonstration faite avec… un manche à balai. "Pourquoi leur donner ce type de conseil?", s’étonne le juge. "Parce qu’on était E.I. Mais moi, je pensais à des interventions sur zone." Le président s’étrangle: "Mais là, il y a un contexte monsieur! Des gens qui vous ont parlé d’aller encercler le village de Castellar!"



Frédéric Renet ne le nie pas: "J’ai compris que c’étaient des groupes qui envisageaient des attentats. Mais pour moi leurs projets étaient irréalisables."