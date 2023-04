Ce Varois pensait échanger avec une ado sur Internet, un gendarme se cachait derrière le clavier

Damien C. ne comprend pas. Le tribunal correctionnel de Draguignan non plus. Comment ce chauffeur routier au casier judiciaire vierge, père de famille, a-t-il pu dériver au point de proposer à une mineure de 13 ans de lui pratiquer un cunnilingus, de l’inciter à se caresser et même à venir le rejoindre dans son camion?

"Je ne sais pas pourquoi j’ai fait cela, regrette le quadragénaire. Je vais aller voir un psychologue pour éclaircir tout ça..." Il s’y rendra fort d’un avertissement solennel de la justice.

Malgré des faits inquiétants et un manque d’explication, le tribunal correctionnel de Draguignan l’a condamné la semaine dernière à six mois d’emprisonnement avec sursis.

Le 14 février, Damien se connecte au site de rencontre en ligne Coco.fr. Sous le pseudo Stef1, se disant âgé de 39 ans (il en a 43), il entame la conversation avec une utilisatrice qui ne cache pas n’avoir que 13 ans.

La discussion tourne vite au sordide. Alors qu’il pensait échanger avec une adolescente, c’est avec un gendarme que Damien "chattait" en réalité.

"Une manœuvre discutable" des gendarmes

Rebelote le lendemain, cette fois avec le pseudo Stef2. Damien retrouve son "adolescente", lui envoie une photo de lui et de son camion et lui propose ouvertement des pratiques sexuelles.

Un rendez-vous, que Damien va honorer, est même fixé sur le parking d’une grande surface à Brignoles.

Attendu comme il se doit, Damien est interpellé, le forum de discussion encore ouvert sur son téléphone portable. Dans son camion, deux pilules de Viagra et 200 euros en liquide sont découverts.

Aussi "incompréhensible" soit le comportement de son client, le stratagème mis en place par la gendarmerie interpelle l’avocate de la défense.

"Si cette pratique est, à juste titre, légalisée dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, il convient de noter que pour accéder au site Coco.fr, il faut certifier être âgé de plus de 18 ans. L’utilisateur est donc censé échanger avec un majeur, pas avec un mineur qui a menti sur son âge. La manœuvre des gendarmes est discutable."

Damien a refusé que son conseil soulève une nullité. Et c’est la tête basse, mais libre, qu’il a quitté le tribunal.