Une escort et son ami condamnés pour avoir séquestré un client et volé sa Rolex, à Cannes

Peu loquace pendant sa garde à vue, Elyes Khezim, un Marseillais de 22 ans explique son silence par "la peur de se voir accuser de proxénétisme". C’est ce qu’il déclare en effet le jour de sa comparution sous mandat de dépôt devant le tribunal judiciaire de Grasse.

Le jeune homme à la frêle silhouette, une tignasse lui cachant une partie du visage, peine à articuler quelques mots d’une voix fluette. D’ailleurs il reconnaît du bout des lèvres les faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte que lui reproche la justice.

Il sait bien que sa compagne, Lana Frebourg, 21 ans, native de Montvilliers (Seine-et-Marne) se livre en effet à l’activité fort lucrative d’escort (environ 10.000€ mensuels), mais à son grand désespoir. Les choses ont mal tourné lorsque le 16 mai 2022, un "client" de la jeune fille, qu’elle a déjà rencontré par deux fois, se présente après avoir pris rendez-vous dans un petit logement, rue Jean-Joseph Méro.

La Rolex était fausse...

Après s’être acquitté de la somme de 60€, il s’apprête à se dévêtir pour s’installer sur un modeste clic-clac. Quand, intrigué par une porte coulissante donnant sur une pièce contiguë, il l’ouvre d’un geste machinal. Pour tomber nez à nez, bien que Elyes se cache le visage avec le haut de son tee-shirt, avec le petit ami planqué là. Courroucé par cette rencontre imprévue, Lana s’écrit "Tu te crois où?, tu te crois chez toi?".

"Je suis resté sans réaction", témoigne la victime présente à l’audience, ce qui n’est pas le cas de "Lana" comme il la nomme avec un brin d’affection. Elle, est poursuivie pour extorsion mais également pour enlèvement, séquestration. "Tu dois payer une amende sinon je vais porter plainte pour viol ou bien te dénoncer comme client. Pas de prestation, je garde les 60€ et tu dégages" s’emporte à nouveau l’escort en furie qui verrouille alors la porte du studio. Après conciliabule entre les deux prévenus, le voilà prisonnier et délesté de sa Rolex Daytona Céramique. Achetée 15.000€ à l’ami d’un ami et payée en espèces elle se révélera fausse.

"L’instigatrice de ces faits, c’est elle"

"Un véritable guet-apens" pour la victime qui a fini par s’enfuir, un geste spontané pour Elyes qui tente de minimiser sa participation, rejetant la faute sur sa compagne absente: "elle a eu peur". Le procureur pense plutôt "que la prévenue a tout fait pour couvrir son amant, mais l’instigatrice de ces faits, c’est elle".

Après la plaidoirie de la défense qui réfute l’idée de piège tendu, Lana sera condamné à 12 mois de prison dont 9 avec sursis probatoire pendant 2 ans et Elyes à 12 mois avec maintien en détention. Ils devront tous deux indemniser leur victime.